Kraliçe Lear, özel gösterimle Kadıköy’de!

Kadıköy Belediyesi, ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen ve ödüller alan, yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı “Kraliçe Lear” filminin özel gösterimine ev sahipliği yapıyor

Kraliçe Lear filmi, Mersin Arslanköylü kadınlardan oluşan bir tiyatro grubunun Toroslar’da çıktığı bir aylık turneyi ve yol esnasında Shakespeare’in ‘Kral Lear’ oyununun ücra dağ köylerinde yavaş yavaş ‘Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen Pelin Esmer, 2005’te çektiği “Oyun” adlı filminde Arslanköylü kadınların tiyatro macerasına yer vermişti. Bundan tam 14 yıl sonra Esmer, tekrar o kadınlarla buluştu ve bu sefer onlarla çıktığı turne heyecanını filme taşıdı, adını da “Kraliçe Lear” koydu.

“Oyun”da rol alan tiyatrocu kadınlar Behiye, Cennet, Fatma, Ümmü ve Zeynep, Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’ndan bir ekiple birlikte Shakespeare’in Kral Lear oyununu kendilerince uyarlayarak Mersin’in dağ köylerini dolaştı. Kraliçe Lear, Oyun filminde rol alan beş kadının Mersin civarında nüfusu en fazla 800 olan ücra dağ köylerinde 30 gün boyunca yaptıkları turneyi konu ediniyor.

“GÜLMEYE DE UMUDA DA İHTİYACIMIZ VAR”

Geçtiğimiz aylarda gösterime giren Kraliçe Lear ile ilgili gazetemize röportaj veren yönetmen Pelin Esmer, muhabirimiz Gökçe Uygun’un “Sizce izleyici Kraliçe Lear’ı neden izlesin? Ne onu etkileyecek/ne bulacak filmde?” sorusuna şöyle yanıtlamıştı.

“Seyirci sinemada ya da televizyonda izlediği filmlerde uzun süredir şuna alışık; köyde, kasabada gördüğümüz karakterler için üzülüp ağlıyoruz sadece, hele de kadın karakterler için. Kraliçe Lear’de bırakın üzülüp ağlamayı, onlara sonsuz saygı duyup hayran kalacaklarını ve cesaretlerinden, hayata bakışlarından örnek alacaklarını düşünüyorum. Gülmeye, hele de umuda biraz ihtiyacımız var. Kraliçe Lear’de bunları bulabileceklerini düşünüyorum.”

ÜCRETSİZ GÖSTERİM 2 MART’TA

Kadıköy Belediyesi de Kadıköylü yönetmen Pelin Esmer’in bu filmini izleyiciyle ücretsiz buluşturuyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 2 Mart saat 20.00’de gerçekleşecek gösterime yönetmen Pelin Esmer, yapımcı Dilde Mahalli ve Arslanköylü tiyatrocu kadınlar da katılacak.

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kraliçe Lear filmi, 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nden Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD “Cüneyt Cebenoyan” En İyi Film Ödülü ve En İyi Müzik ödüllerini aldı.