Haftalık Bağımsız Gazete 14 Kasım 2019
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Kraliçe Lear Kadıköylüler ile buluşuyor!

Pelin Esmer’in Kraliçe Lear belgeseli, 15 Kasım saat 21.15’te yönetmenin katılımıyla Rexx Sineması’nda gösterilecek

Kraliçe Lear Kadıköylüler ile buluşuyor!
Gazete Kadıköy

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali’nde yapan, 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nde üç ödül birden alan Pelin Esmer’in Kraliçe Lear belgeseli, 15 Kasım saat 21.15’te yönetmenin katılımıyla Kadıköy Rexx Sineması’nda gösterilecek.

Kraliçe Lear, Arslanköylü tiyatrocu kadınların Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan bir ekiple, Toros köylerine yaptıkları otuz günlük bir turneyi konu alıyor. Bu turne boyunca Shakespeare’in bin dört yüz yıllık Kral Lear oyununu yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüştüren Arslanköylü tiyatrocu kadınlar, seyirciyi de eğlendiren, umut veren ve düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor.

Rexx Sineması’ndaki özel gösterime gidemeyenler üzülmesin! 15 Kasım’da Türkiye genelinde gösterime girecek olan Kraliçe Lear  aşağıda listede yer alan sinemalarda izlenebilecek:

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