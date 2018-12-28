“Kral” CKM Sahnesine çıkıyor

Hem hayata hem de tahtına büyük bir hırsla bağlı olan “Kral”, eşleri ve yardımcılarından oluşan saray ahalisiyle birlikte 29 Aralık Cumartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Tiyatro Martı’nın sahneye koyduğu iki perdelik “Kral” oyununda; sarayın cerrahı, cellâdı ve astroloğunu Barış Kiralıoglu, kralın ikinci eşini Merve Engin, sarayın hizmetçisini Gözde Çetiner, saray muhafızını ise Ferdi Alver ve Burak Tanay canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner’in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstleniyor. Lale Aslan’ın dilimize çevirdiği, dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı “Kral”ın reji asistanlığını ise Yasemin İçen yapıyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu’ya ait. Eugène Ionesco’nun yazdığı “Kral Ölüyor” oyunu, dramaturjisini ve metin çalışmasını Erdal Özyağcılar’ın yaptığı yeni uyarlamasıyla “Kral”, yaşlandıkça yalnızlaşan kralın çırpınışlarını, ölüm karşısındaki çaresizliğini konu ediniyor. “Kral”; 29 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenecek. Oyuna ait biletler, Biletix’ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.