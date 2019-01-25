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Kozzy’den Latin ezgileri yükselecek

Kozzy’den Latin ezgileri yükselecek
GazeteKadıköy

Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi, sağlıklı yaşama özen gösteren ziyaretçilerini 
27 Ocak günü Clup Sporium iş birliğiyle yapılacak eğlenceli aero dans, Latin aerobik gibi spor ve eğlencenin birarada olacağı Latin Dansları Workshop’una davet ediyor.

27 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek atölye çalışmasında aero dans, Latin aerobik gibi spor ve dansın bir arada olacağı dakikalar yaşanacak. Dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte, dersler profesyonel hocalar tarafından verilecek.

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