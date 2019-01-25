Kozzy’den Latin ezgileri yükselecek

Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi, sağlıklı yaşama özen gösteren ziyaretçilerini

27 Ocak günü Clup Sporium iş birliğiyle yapılacak eğlenceli aero dans, Latin aerobik gibi spor ve eğlencenin birarada olacağı Latin Dansları Workshop’una davet ediyor.

27 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek atölye çalışmasında aero dans, Latin aerobik gibi spor ve dansın bir arada olacağı dakikalar yaşanacak. Dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte, dersler profesyonel hocalar tarafından verilecek.