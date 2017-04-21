Köy Enstitüleri unutulmadı

17 Nisan’da kuruluş yıldönümü kutlanan Köy Enstitüleri’ne dair Kadıköy’de kaçırılmaması gereken etkinlikler var

Sergi

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İstanbul Şubesi Köy Enstitüleri’nin çalışmalarını, dönemin belgeleri ile günümüze taşıyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 22 Nisan’da açılacak sergi 19 Mayıs’a kadar görülebilir.

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Söyleşi

Kadıköy Kent Konseyi Eğitim Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Köy Enstitüleri’nden günümüze eğitim müfredatı ve bilimsel eğitim konusunda uzman olan kişilerle bir söyleşi düzenliyor. 22 Nisan Cumartesi 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu’nda.

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Panel&Konser

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İstanbul Şubesi, 26 Nisan Çarşamba günü 19.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde "Bilimsel Demokratik Eğitimin Özgün Kurumu Köy Enstitüleri” başlıklı bir panel düzenleyecek. Panelin ardından Ruhi Su Dostlar korosu bir konser verecek. Tüm etkinlikler ücretsiz.