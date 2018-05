‘Kötülüğün Döngüsü’ sürüyor

Kötülüğün Döngüsü adlı modern opera Kadıköy'de sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi(İDOB), Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde geçtiğimiz sezonlarda Aytaç Manizade rejisiyle başarıyla sahnelediği, 'Kötülüğün Döngüsü / The Turn of the Screw' adlı modern operayı bu sezon da aynı reji ile aynı sahnede sanatseverlerle buluşturuyor.

Benjamin Britten’in ‘’Bazı şeyler asla saklı kalmaz’’ temalı eserinin konusu şöyle; ‘’Genç bir mürebbiye, iki çocuğa bakması için işe alınır ve görev yapacağı malikaneye doğru yola çıkar. Eve geldikten kısa bir süre sonra, yakın zamanda ölmüş olan eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlar. Çocukları hayaletlerden korumaya kararlı olan mürebbiye için hayaletlerin zaman geçtikçe bir saplantı haline gelmesi trajik sonuçlara yol açar.

Librettosunu Myfanwy Piper’in yaptığı 2 perdelik eser, 4 Mayıs Cuma 20.00 / 5 Mayıs Cumartesi 16.00 ve 8 Mayıs Salı 20.00’de Süreyya’da sahnelenecek.