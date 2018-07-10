"Kötülerin korkulu rüyası" Rıdvan Kadıköy’de

Karikatür dünyasının efsane karakterlerinden biri olan En Kahraman Rıdvan, kahramanlık hikayelerine Kadıköy’de devam edecek

"Ey zalim, haydut, üç kağıtçı ve bilumum kötüler!.. titreyin ve savulun! En Kahraman Rıdvan geliyor! Kukuriiikuuu!" diye her defasında bağırarak kötülüklere karşı amansız bir mücadele veren ve yenilse de yine de kavgaya atılmaktan korkmayan bir kahraman... Usta karikatürist Bülent Arabacıoğlu’nun hayat verdiği Türkiye’nin “ilk süper kahramanı “En Kahraman Rıdvan” artık Kadıköy’de. Kadıköy Belediyesi, Gırgır dergisinin efsanevi ve unutulmaz çizgi kahramanlarından olan En Kahraman Rıdvan tiplemesinin heykelini yaptırdı. Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan heykel, Karikatür Evi’nin dış cephesine yerleştirildi.

“DON KİŞOT RUHLU RIDVAN”

Uzun yıllardır Acıbadem’de yaşayan usta çizer Bülent Arabacıoğlu da heykelin açılış törenine katıldı. Gazete Kadıköy’e konuşan Arabacıoğlu, çok mutlu olduğunu ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi: “1980’de Gırgır’da Rıdvan karakterini çizmeye başladığımda buralara geleceğini ummuyordum. Başlar ve biter diye düşünüyordum. Normal bir karakter değildir Rıdvan. Okuduğu ve izlediği kahramanların gücü kendisinde var sanıyor. Özünde temiz ve Don Kişot ruhu taşıyor. Tepelerde ve çatılarda gezer, yerinde duramaz zıplar. Onun karakterine uygun bir yere yerleştirildi aslında.”

Bülent Arabacıoğlu (solda) Yunus Tonkuş (sağda)

“Bezgin Bekir’i çizen Tuncay Akgün ile uzun süre birlikte çalıştık. Turhan Selçuk ile çalışma şansım olmadı ama çok saygı duyduğum bir çizerdi. Hele hele Abdülcanbaz karakteri bizi çok etkilemişti. Oğuz Aral ve Avanak Avni’nin yanında Rıdvan’ın da olması çok onur verici.”

“KARAKTERİNE UYGUN BİR YERDE...”

Heykeltıraş Yunus Tonkuş da heykelin yapılış sürecini anlattı. En Kahraman Rıdvan’ı uzun yıllar okuduğunu ve çok sevdiğini söyleyen Tonkuş, “Bülent Arabacıoğlu ile defalarca bir araya geldik ve heykel hakkında konuştuk. Uygun formu bulmaya çalıştık. Binaların dış cephesinde çok fazla heykel yok. Aslında Rıdvan karakterine uygun bir yer burası. Bilenler bilir, Rıdvan sürekli kahramanlık yapan bir karakter. Binalardan atlar, pencereden sarkar, birilerini kurtarır. Bu figürlerin heykel olarak yeniden okurlarıyla buluşması beni sevindiriyor.”

HEYKELLER SEVENLERİNİ KARŞILIYOR

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki heykellerin sayısı Rıdvan ile beraber 6’ya yükseldi. Kadıköy Belediyesi daha önce Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz,Tuncay Akgün’ün Bezgin Bekir ve Uğur Gürsoy’un Fırat, Avanak Avni karakterinin ve onun yaratıcısı olan Oğuz Aral’ın heykellerini yaptırmıştı. Abdülcanbaz, Bezgin Bekir ve Fırat Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde gelenleri karşılıyor.

Heykeltraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan Avanak Avni ve Oğuz Aral heykelleri ise hem Kadıköy’ün Hasanpaşa girişinde gelenleri karşılıyor hem de Karikatür Evi’ne davet ediyor.