Haftalık Bağımsız Gazete 20 Mayıs 2017
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Koş, bu sergiye koş!

Spor ve sanatı buluşturan “KOŞ!” sergisi Kadıköy’de açıldı

Koş, bu sergiye koş!
GazeteKadıköy

Bahariye Karanfil Sokağı’ndaki Bina’nın içinde yer alan Bant Mag. Havuz’da açılan sergi, “İstanbul koşarak başlar!” mottosunu taşıyor. Sergide, Kadıköy kökenli dergi Bant Mag.’in küratörlüğünde bir araya gelen 15 çizer, İstanbul’un muhtelif mahallelerini çizimleriyle kendilerine has bir şekilde keşfe çıkıyor.

Serginin düzenleyicileri, “Koşarken yeniden keşfetme imkânı yakaladığınız Moda, Galata ve Nişantaşı sokaklarının illüstrasyonları yer alıyor. Mahalle aralarına ve hatta yaşadığınız sokağa kadar gelen koşu kültürü, sayısız insanı bir araya getirdiği gibi, koştuğunuz sokakları da yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Koşarken keşfettiğiniz detaylardan, günlük hayatta da vakit geçirmeyi sevdiğiniz sokaklara kadar birçok muhite rastlayabileceğiniz “KOŞ!” sergisi, bunca zamandır yaşadığınız yerlere başka bir gözle bakmanızı sağlayacak” diyor.

Moda, Galata ve Nişantaşı sokaklarıyla, koşu kültürünü bir araya getirerek illüstrasyon çalışmaları hazırlayan Asuman Tanyaş, Berat Pekmezci, Berkay Dağlar, Burak Dak, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Nuka Birgün, Gizem Winter, Hilal Can, Mert Tugen, Naz Tansel,Sadi Güran, Saydan Akşit, Sedat Girgin, Selin Çınar ve Yağız Yılmaz’ın eserlerini 26 Mayıs’a dek görebilirsiniz.

Etiketler; #koşu sergisi #kadikoy
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