Korona günlerinde balkondan yükselen notalar

Evinin balkonunda düzenlediği mini konserlerle komşularının motivasyonunu artırmak isteyen Kadıköylü müzisyen Hakan Kaya “Müzik evrensel bir lisan olduğu için paylaşarak çoğaldık” diyor

Kısa bir zaman önce Türkiye’de görülmeye başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sosyal mesafeyi korumak, bulaşma seviyesini en aza indirgemek isteyen insanlar evde kal çağrısıyla sosyal hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Her ne kadar bu duruma alışmaya çalışsak da çoğu zaman sıkılabiliyor ya da farklı arayışlar içerisinde olabiliyoruz. Müziğin insan ruhunun derinliklerinde önemli etkiler uyandırdığına inanan Kadıköylü müzisyen Hakan Kaya ve Alper Kalaycıklıoğlu yaşanan zorlu karantina günlerinde mahallesinde yaşayan komşularına destek olmak, onların motivasyonlarını arttırmak amacıyla Acıbadem’deki ahşap evinin balkonunda mini konserler veriyor. Biz de balkonda dans ve müziğin buluşturan, komşularına müzikle moral veren Hakan Kaya ile konuştuk.

“AŞK İLE YAPIYORUZ”

Müzik dünyasını babasının ilkokulda aldığı walkman ile tanıdığını belirten Kaya “Kulaklıkla müzik dinleyip tencere tava ile eşlik etmek sokakta futbol oynamak kadar keyif veriyordu. Sanırım enstrümanımın perküsyon olmasına karar vermiştim. Konservatuara gidemedim fakat değerli müzisyenlerden ders alma şansım oldu. Farklı tarzlarda çeşitli müzisyen dostlarım ile heyecanlı konserlerimiz oldu ve beraber dans edip şarkılar söyledik. Haklı önlemlerden dolayı evde kal uyarısını dikkate alarak sanatımızı @latestkaya adlı sosyal medya hesabından online yapmaya başladık. Karantinada insanların sıkılmamaları, kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından balkondan değerli mahalle sakinlerinin katılımıyla mini konserler düzenliyoruz, bu işi aşk ile yapıyoruz” dedi.

“HER DAİRE İÇİN ÖZEL İSTEK…”

Balkonda verdikleri konser esnasında semt sakinlerinin kendilerini mutlu hissettiklerini söyleyen müzisyen Hakan Kaya “Mahallem ile şarkılar söyleyip evimizin balkonundan dans ediyoruz. İstek parça çalmamızı rica edenler oluyor. Daire daire özel istek çalıyoruz. Komşularım naif, keyifli ve enerjileri çok yüksek. Onların umutları yarın karantina bitecek hissiyatı yaratıyor. Ayrıca mahalle büyüklerimin market alışverişini biz yapıyoruz, böylelikle kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Yaptığımız işi paylaşım ve sanat olarak gördüğümüzden ötürü maddi kaynağa dönüştürme fikrine hiç kapılmadık.” ifadelerini kullandı.

“MÜZİK EVRENSEL BİR LİSAN”

Kendileri için en değerli olgunun insanlardan aldıkları alkış olduğunu ifade eden Kaya “Müzik evrensel bir lisan olduğu için paylaşarak çoğaldık. Bizim için müzik iletişimin bir diğer çeşidiydi adeta. Tebessüm ile büyüdük ve sesimizin değdiği herkesin enerjisine ihtiyacımız var. Fakat şu günlerde şahsi hassasiyetimizden dolayı evimizde kalmayı tercih ediyoruz. Ayrıca tüm bunların haricinde müzisyen dostlarımızla birlikte sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlar için günde 2 saat mama dağıtımında bulunuyoruz, bu da bizim için ayrı bir keyif...” şeklinde konuştu.