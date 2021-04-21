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Korhan Kodaman’dan Bıraktım Kendimi

Korhan Kodaman’ın yaşanan olumsuzluklara rağmen güneşin üzerimizde parladığını hatırlatan yeni teklisi "Bıraktım Kendimi" tüm dijital platformlarda yayınlandı

Korhan Kodaman’dan Bıraktım Kendimi
GazeteKadıköy

Korhan Kodaman’ın yeni teklisi "Bıraktım Kendimi" tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziği Korhan Kodaman’a ait şarkı pandemi nedeniyle zor zamanlar yaşadığımız, kaygı ve belirsizlik içinde takvimlerde sıkışıp kaldığımız günlerde müziğin iyileştirici gücüne çağrı yapıyor.

Çaresizliğe, yaşanan olumsuzluklara rağmen güneşin üzerimizde parladığını hatırlatan şarkının düzenlemesi Arıkan Sırakaya, Can Alper ve Volkan Konya tarafından yapıldı. Modern rock tarzındaki enerjik şarkının kayıtlarında üçlüye İtalyan müzisyen Marco Simoncelli de mızıkası ile eşlik etti. Mix ve Mastering sürecini Arıkan Sırakaya'nın tamamladığı, görselini Dinçer Tuğmaner'in hazırladığı her şeye rağmen yaşadığımızı hissetmenin güzelliğini anlatan "Bıraktım Kendimi" teklisi, Stüdyo Arı Müzik Yapım etiketi ile dinleyicisiyle buluştu

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