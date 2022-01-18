“Kontrabas” 30 yaşında!

“Koku” romanının yazarı Patrick Süskind’in bütün dillerde en çok oynanan oyunu Kontrabas, İstanbul Devlet Tiyatrosunda Metin Belgin’in rejisi ile 11 Ocak 1992 Cumartesi günü saat 19.30’da AKM Konser Salonunda prömiyerini gerçekleştirmişti. O günden bu güne yüzlerce kez temsil edilen, usta oyuncu ve yönetmen Metin Belgin ile hayat bulan oyunun 30.yaşı Garibaldi sahnesinde kutlandı.

Devlet memuru bir kontrbasçının müziğin, tarihin, cinselliğin, hiyerarşinin ve toplumun dedikodusunu yapmasına tanık olduğumuz oyun, 21 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da; 27, 28 ve 29 Ocak günlerinde de Garibaldi Sahnesi’nde izlenebilir.