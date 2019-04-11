Konservatuarlıların sesi sahnede

Kadıköy rıhtımında bulunan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kadıköy’de konser verecek.

Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve müdür yardımcısı Prof. Şebnem Ünal’ın hazırlayıp sunacağı “Bizim Sesimiz” adlı konser, çağdaş Türk bestecilerinin yazdığı eserlerden oluşuyor. Nisan 2016’da yaşamını yitiren Prof. Müfit Bayraşa’nın anısına adanan konserde, piyanoda Verda Karaçil Cerit sahnede olacak. Konserde Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Nevit Kodallı, Necil Kazım Akses, Muammer Sun, Cenan Akın, Can Aksel Akın, İlke Karcılıoğlu, Nazife Güran, Ferit Hilmi Atrek ve Selman Ada’nın eserlerinden seçmeler yer alacak.

Ücretsiz olan konseri 13 Nisan cumartesi akşamı saat 20:00'de Yeldeğirmeni Sanat’ta izlemek mümkün.