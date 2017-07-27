Konserler ‘Cennet’e taşındı

Sıcak yaz günlerinde kapalı mekanlara tıkılmadan püfür püfür bir ortamda müzik dinlemek isteyen Kadıköylülerin yeni durağı Cennet Bahçesi oldu. İstanbul alternatif sahnenin köklü mekanlarından Peyote, Taksim Nevizade'deki mekanının yanına Cennet Bahçesi'ni ekledi. Prens Adaları’nın yeşili bol, insanı az adalarından Burgazada’daki bu bahçe, açık havada alternatif canlı müzik sunuyor. Açılışını 3 Haziran’da Kim Ki O grubuyla yapan mekanda, Eylül’e dek bağımsız sahneden pek çok isim sahne alacak.