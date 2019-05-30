Komşuların mezuniyet sevinci

Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun el ele verip hayata geçirdiği “Benim Komşum Tiyatro” projesinde bu yıl 190 kişi mezun oldu

Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun mahalleli ile tiyatroları biraraya getirmek amacıyla hayata geçirdiği “Benim Komşum Tiyatro” projesi, üçüncü dönemini de tamamladı. Projenin mezuniyet etkinliği, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Proje kapsamında eğitim veren tiyatrolardan Altkat Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Gülgeç, Emek Sahnesi, Öykü Sahne, Küçük Salon ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi çalışanları, Kadıköy Belediyesi yetkilileri, katılımcıların aileleri ve arkadaşlarının katıldığı etkinlikte, ocak ayında başlayan eğitimi tamamlayan 190 kişi, mezuniyet belgelerini eğitim aldıkları tiyatrocuların elinden aldı.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Kadıköy Tiyatroları Platformu adına etkinlikte söz alan Tunç Tatoğlu, projenin her sene geliştirilerek ilerlediğinin ve yerel yönetimle birlikte yürütülen uzun soluklu bir proje olduğunun altını çizdi; “Benim Komşum Tiyatro’nun amacı tiyatrocu yetiştirmek değil, tiyatro ile seyirciyi yaklaştırmaktır. Seyirci ile bu kadar yakın olmak bize de iyi geliyor. Bu projeden biz de çok şey öğreniyoruz. Başarılı olduğu için de üç yıldır devam ediyor. Ayrıca mahallelerde tiyatro elçileri ve gönüllüleri yetiştirmeyi de amaç ediniyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden Gülsen Akbal da projenin üçüncü yılında olduğunu söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu proje ile yaklaşık 450’ye yakın kişiye birlikte dokunduk. Arkadaş ortamı oluşturduysak ve insanları tiyatronun içine dâhil edebildiysek ne mutlu bize. Kadıköy Belediyesi olarak amacımız tam da buydu. Umarım Kadıköy, Beyoğlu’nun o hüsranına uğramadan sizin sayenizde ayakta kalacak. Bu bizim için çok kıymetli. Sizinle her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum.”

“PROJENİN İKİNCİ KADEMESİNİ DE İSTİYORUZ”

Çok şey öğrendikleri ve eğlendiklerini dile getiren mezunlardan Çetin Evren, “Çok mutlu olduk ve anılar biriktirdik. Ekip olduk ve ekiple çalışmaya öğrendik. Sonra bir takım olduk. Bu projede birinci kademeyi geçtik. Şimdi ikinci kademeyi istiyoruz. Çünkü bu işi çok sevdik.” derken Gizem Gezici ise şunları söyledi; “Belediyenin web sitesinde bu projeyi gördüğümde gerçekten çok heyecanlandım ve başvuru yaptım. Bu kadar dolu dolu bir 4 ay geçirebileceğimi bilmiyordum. Teorik bilgilerle başlayan eğitimlerin yerini zamanla bedensel farkındalık çalışmaları aldı. Bu çalışmalardan çok şey öğrendim. Farklı bakış açıları kazandığımız seminerler de oldu. Çok keyif aldım, güzel insanlar tanıdım ve harika dostluklar edindim.”