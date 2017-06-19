Komşular tiyatrodan "mezun" oldu

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle gerçekleşen “Benim Komşum Tiyatro” çalışması son buldu. Çalışmaya katılan 128 mahalleliye katılım belgesi verildi

“Her mahalleye tiyatro, her tiyatroya bir mahalle” sloganıyla faaliyet gösteren Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun, Kadıköy Belediyesi ile birlikte dört aydır gerçekleştirdiği Benim Komşum Tiyatro çalışması son buldu. Kadıköy'ün 15 mahallesini kapsayan 12 tiyatro grubunun ortaklaşa yürüttüğü çalışmada hem tiyatrolar komşularıyla buluştu hem de komşular iyi birer izleyici olmanın inceliklerini ve tiyatronun mutfağını öğrendi. Katılımcılara sanatsal ve estetik bir bakış açısı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında 128 kişiye, 18 Haziran Pazar günü Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende katılım belgesi verildi.

“İLETİŞİMLERİNİ KUVVETLENDİRDİLER”

Tören, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun çalışmalarını içeren sunumuyla başladı. Sunumun ardından konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu adına Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant yaptı. “Yerel yönetim ve tiyatrolar arasında kurulan dayanışma ilişkisinin nasıl iyi sonuçlar verdiğini bugün hep birlikte görüyoruz.” diyen Nalbant, “Hepimiz biliyoruz ki bu süreç düzenli toplantılar, görüş alışverişleriyle örüldü. Kadıköy Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerinden tüm Kadıköylülerin faydalanmasını istiyoruz. Biliyoruz ki tiyatrolar da daha fazla izleyiciyle buluşmak istiyor. Bu ortak amacı oluşturan Benim Komşum Tiyatro projesi de ilk günden beri 'mahalleler tiyatro öğreniyor, tiyatrolar mahallelerle tanışıyor' sloganıyla daha fazla Kadıköylüye ulaştı. Sahnesi olan ya da olmayan 62 tiyatro kurumu, komşuları Kadıköylülerle hem iletişimlerini kuvvetlendirdiler hem de Kadıköy'ün kültür sanat politikasının gelişiminde destek oldular. Bu projede emeği olan herkese Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu adına teşekkür ediyorum. ” dedi.

Konuşma bittikten sonra Kadıköy Tiyatroları Platformu adına Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan Pınar Yıldırım, Nalbant'a plaket verdi.

“EŞİ BENZERİ OLMAYAN PROJE”

Nalbant'tan sonra söz alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş, projenin eşi benzeri olmadığını belirterek, “Tiyatronun iyiliği ve daha çok gelişebilmesi için iyi bir izleyici kitlesine ihtiyacı vardır. Bu bağlamda bir proje başlattık. Gördüğüm kadarıyla da başarı olduk. Projemiz de devam edecek. Dayanışmanın sürmesini ve diğer mahallere de ulaşmasını istiyorum. ” diye konuştu. Gündeş'e plaketini ise Kadıköy Altkat Sanat Tiyatrosu’ndan Nevzat Süs takdim etti.

Gündeş'ten sonra söz alan Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Gülsen Akbal ise “Şubat ayından bu yana beraberiz. Her şey çok güzel geçti. Umarım böyle güzel işler her zaman olur. Kadıköy Belediyesi olarak tiyatro geliştiği için çok mutluyuz.” dedi.

Akbal'a, plaketini Entropi Sahneden Muhammet Cakay verdi.

“SANATIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Törenin son konuşmasını Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına Öykü Sahne’den Sertaç Ayvaz yaptı. “Sanatın birleştirici gücünün önemi her geçen gün daha da ortaya çıkıyor.” diyen Ayvaz, şöyle devam etti: “Sanat, her geçen gün 'olmazsa olmaz’ oluyor. Bu noktada, insanlığın en eski sanatlarından olan tiyatronun önemli bir toplumsal görevi ve işlevi var; daha çok kişiye ulaşma çabamız, daha çok dost oluşturma çabamız var. İşte bu noktada Benim Komşum Tiyatro daha da önemli hale geliyor. Tiyatro sanatını semtimizde perçinliyorsak, başka il ve ilçelerde de model olursa ne mutlu bize. Proje katılan tüm tiyatrolara, katkıları ve ilgilerinden dolayı Kadıköy Belediye Başkan'ına, Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ”

Törenin sonunda, katılımcı mahalleler sahneye davet edilerek hem konuşmalarını gerçekleştirdi hem de katılım belgeleri takdim edildi.