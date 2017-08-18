“Komşuda Pişer Bize De Düşer” sanatçı kolektifleri sergisi, 14 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında halka sanat projesi’nde

Moda’nın alternatif sanat galerilerinden halka sanat, yine ilginç bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Işıl Eğrikavuk küratörlüğünde ve Jozef E. Amado koordinatörlüğünde gerçekleşecek “Komşuda Pişer Bize De Düşer” sergisinde, sanatçı kolektifleri dadans, HAH ve Pelesiyer, bu sergi için ürettikleri yeni işlerini sergileyecek. Aynı zamanda, video kolektifi artıkişler; sanat ve ekolojiyi bir araya getiren birbuçuk ve İstanbul Permakültür Kolektifi, sergi kapsamında paralel etkinlikler düzenleyecek.

Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi’nin (Arts and Humanities Research Council, UK) verdiği bursla fonu sağlanan sergi, Brighton Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi arasında düzenlenen, ortak bir akademik çalışma kapsamında gerçekleştiriliyor. Protesto estetikleri konulu çalışma, sanatsal üretim ve politik protesto hareketlerinin kesişim noktalarını araştırıyor. Bu doğrultuda sergi, ortak üretim, dayanışma, pişirme, yeşertme ve dolayısıyla komşuluk fikirleri, sessiz görünseler de protesto biçimleri olarak görülebilir mi sorusunu soruyor.

Kolektif üretime odaklanan sergi, sanatsal anlamda bireyselliği bırakıp ortak bir isim altında üretmeye, ekolojik anlamda birlikte yeşertmeye ve gastronomik anlamda birlikte yemek yapma ve tüketmeye yer veriyor. Bu kapsamda sanat kolektiflerinin üreteceği işlere, atölye çalışmaları, video gösterimi ve söyleşilerin dâhil olduğu etkinlik programı eşlik edecek. Ayrıca, dadans kolektifi, 14 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşecek açılışa özel bir performans sunacak.

“Komşuda Pişer, Bize de Düşer” sözü iki anlamlı; birincisi etrafımızdaki insanların iyi hallerinin ve kısmetlerinin bizim için de geçerli olması, diğeri ise bu iyi halden faydalanma, fırsat çıkarma haline işaret ediyor. Geleneksel anlamda dayanışma ve birbirini gözetmeyi barındıran komşuluk kavramını, dayanışma ve ortaklığın dinamiklerini sorgulayan sergi 14 Ekim tarihine kadar Kadıköy, Moda’da yer alan halka sanat projesi’nde görülebilir.

Sergi süresinde düzenlenecek tüm etkinlik ve atölye çalışmaları ücretsiz olarak halka sanat projesi’nde gerçekleşecek. Katılım içim rezervasyon gerekiyor. Etkinlik detayları ve rezervasyon için halka sanat projesi ile iletişime geçebilirsiniz:

0216 550 29 90 / 0535 781 25 91 / directors@halkaartproject.net

www.halkaartproject.net

Sergiye paralel düzenlenecek etkinlikler:

14 Eylül Perşembe @ 19.00

"Evcilik" Performans | dadans Kolektifi

16 Eylül Cumartesi

Murat Demirtaş’la Ekmek Mayalama Atölyesi | İstanbul Permakültür Kolektifi

23 Eylül Cumartesi

Dilek Yalçın Demiralp ile Evde Bahçecilik Atölyesi | İstanbul Permakültür Kolektifi

7 Ekim Cumartesi

“İstanbul’un Artığı” Video Gösterimi ve Konuşma | artıkişler Kolektifi

14 Ekim Cumartesi

“Ortak Zemin: GIDA” Başlıklı Toplantı | birbuçuk Kolektifi