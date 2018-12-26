Caddebostan Kültür Merkezi 36 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Klasikten Çağdaşa Türk Resminden Seçkiler” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde “Klasikten Çağdaşa Türk Resminden Seçkiler” sergisi başlıyor. 36 sanatçının eserlerinin görüleceği ve organizasyonunu Mine Gülener’in yaptığı serginin açılışı 27 Aralık’ta saat 18.00’de yapılacak.

Türk resim sanatı tarihinden bir seçki niteliği taşıyan sergi, Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne geçişle beraber Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın öncüleri olan ve Türk Sanatı’na katkılar sağlayan sanatçıların eserlerini içeriyor. Sergide Nadide Akdeniz, Erol Akyavaş, M. Sadık Altınok, Fethi Arda, Maide Arel, Ruhi Bey (Arel), Aydın Ayan, Cafer Bater, Bedri Baykam, H. Vecih Bereketoğlu, Şefik Bursalı, İlhan Berk, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Cihat Burak, Şefik Bursalı, Gül Derman, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Devrim Erbil, Turan Erol, Leyla Gamsız, Hamit Görele, Mehmet Güleryüz, Mürşide İçmeli, Ergin İnan, Zeki Faik İzer, Ercüment Kalmık, Oya Zaim Katoğlu, Mustafa Pilevneli, İbrahim Safi, Süleyman Saim Tekcan, Berna Türemen, Burhan Uygur, Eşref Üren, Turgut Zaim’in eserleri yer alıyor.

“Klasikten Çağdaşa Türk Resminden Seçkiler” karma sergi 26 Ocak’a kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Yer : CKM Sanat Galerisi

Tarih: 27 Aralık 2018 – 26 Ocak 2019

Açılış: 27 Aralık, Saat 18:00

Adres: CKM Sanat Galerisi, Haldun Taner Sk. No: 11, Caddebostan- İstanbul

Tel: 0216 386 26 81