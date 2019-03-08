Kız Lisesi’nin öncü kadınları bu sergide

"Bilime, Kültüre, Sanata Değer Katan 102 Öncü EKL’li Sergisi" Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde açıldı

Erenköy Kız Lisesi'nin 102. Yılı: Bilime, Kültüre, Sanata Değer Katan 102 Öncü EKL’li Sergisi Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde açıldı. Daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde açılan sergi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bu sefer “ana yurdunda” yani EKL’de izleyenle buluşuyor.

Sergiyi düzenleyen Erenköy Kız Liseliler Derneği dönem başkanı Güzin Övünç’ün verdiği bilgiye göre, dernek Cumhuriyet kurulmadan lise eğitimi vermeye başlayan EKL’nin o ilk mezunlarından başlayarak günümüze kadar; ülkemizin en başarılı 50 kadın yöneticisinden biri olan Arzu Aslan Kesimer, Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Anayasa Hukuku hocası Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Refika Bakoğlu, Ressam Neşe Gümüşcüoğlu, Yazar Ayfer Tunç, FNHF ve HYO Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevgi Oktay, Piyanist Mehru Ensari, Girişimci iş kadını Münteha Adalı, Modacılar Dilek Hanif, Özlem Süer, Yarsav kurucusu Hakim Gülsüm Mısır, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap gibi isimleri bu sergiyle kamuoyu ile buluşturmayı ve genç nesil EKL’lilere tanıştırmayı hedefliyor.