Kitapseverlerin “unutulmaz” günleri…

Haydarpaşa Kitap Günleri’nin son gününde konuştuğumuz kitapseverler, etkinlikten duydukları memnuniyeti gazetemizle paylaştı

Haydarpaşa Garı’nın tarihi peronlarında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Haydarpaşa Kitap Günleri, dokuz günün ardından 11 Haziran Pazar günü sonlandı. Biz de etkinliğin son gününde kitapseverlere Kitap Günleri’yle ilgili duygu ve düşüncelerini sorduk. Kitapseverler etkinliğin Haydarpaşa Garı gibi tarihi bir atmosferde gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Kitap Günleri’ne özel yapılan indirimlerden faydalandıklarını belirtiyor.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER”

Kitap Günleri’nin ziyaretçilerinden Kadıköylü Muammer Acar, “Gayet faydalı ve eğitici bir çalışma. Böyle kültür sanat etkinlikleri Kadıköy Belediyesi'nin gelenekleri haline geldi. Kadıköy Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burada diğer fuarlara göre daha geniş koridorlar var. Bu da rahatça dolaşma imkânı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

“BURAYI UNUTAMAYACAĞIM”

İzmir’den etkinlik için gelen Uğur Külünkoğlu için ise Kitap Günleri unutulmaz bir yere sahip: “Burası bir kere çok özgür bir alan. Diğer fuarlara da gittim fakat burayı unutamayacağım. Nostalji var, ferahlık var. Her şey var. Kadıköy Belediyesi’nin bu etkinliği devam ettireceğini düşünüyorum. Diğer fuarlarda her yeri gezme fırsatı olmuyor. Burada her yeri rahatça gezebiliyor, bütün kitaplara rahatça ulaşabiliyoruz. Aykurt Bey’e çok teşekkür ediyorum. İnstagram’da takipteyim ve sürekli yazdım kendisine de. Bu hafta 3.gelişim. Bugün ise imza için geldim. İzmir’de yaşıyorum ve bavullarım kitaplarla doldu. Kadıköy’de yaşamak gerçekten bir ayrıcalıkmış. Çok teşekkür ediyorum.”

SICAK VE SAMİMİ ETKİNLİK

Etkinliğe kızıyla birlikte gelen Gülçin Albayrak, Haydarpaşa Garı’nda sadece kitap için gelen insanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuiyetten söz ederken, “Çok hoş bir ortam var burada. Geçen sene de gelmiştim, bu sene de buradayım. Sabah saatlerini tercih ettim daha rahat gezebilmek için. Kitapların kokusu bile mutlu ediyor insanı.” dedi. Gülçin Albayrak’ın kızı Birce Albayrak ise düşüncelerini “İlginç ve güzel bir yer. Geçen sene de gelmiştim. Diğer fuarlara göre burası biraz daha sıcak ve samimi.” sözleriyle anlattı.

“KADIKÖY’ÜN ÖZELLİĞİNİ HİSSEDİYORUM”

Kendini Kadıköy aşığı olarak nitelendiren Eray Özcan da kitap fuarının ziyaretçileri arasındaydı. Özcan, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje bana Kadıköy’ün ayrıcalıklarını ve özel olduğunu hissettiriyor. Bu yüzden Kadıköy Belediyesi'ni de çok seviyorum. Bu konularda çok öncelikli ve çok hassas davranıyorlar.”

“DEVAM ETMELİ”

Daha önce Haydarpaşa Garı’nı Anadolu’nun çeşitli yerlerine gitmek için birçok kere kullandığını söyleyen Özgür Kösedağ da duygu ve düşüncelerini şöyle açıkladı: “Ben Kadıköy’de bu gara daha öncesinde hep Anadolu’nun çeşitli yerlerine gitmek için gelmiştim. Buraya kitap fuarı olduktan sonra ilk defa geliyorum. Bitmeden yetişmek istedim. Böyle bir fuarın olması ve devam etmesini çok istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum.”