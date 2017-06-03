Kitapların gölgesinde Nazım’ın izinde…

9. Haydarpaşa Kitap Günleri’nde edebiyatımızın büyük şairi Nazım Hikmet, iki farklı söyleşiyle ölüm yıldönümünde anıldı

Haydarpaşa Kitap Günleri 3 Haziran Cumartesi günü başladı. 3 Haziran tarihi ayrıca edebiyatımızın büyük şairi Nazım Hikmet Ran’ın da 54. ölüm yıldönümü oluyor. Bu vesileyle Kitap Günleri’ndeki katılımcı yazarları da 'Mavi Gözlü Dev’i unutmadı. Usta şair anısına iki farklı söyleşi yapıldı. Gazete Kadıköy olarak söyleşileri sizler için izledik.

“NAZIM KALIPLARA SIĞMAZ”

Nazım Hikmet anısına yapılan ilk söyleşi “Nazım Hikmet 1951 – 2017” başlığını taşıyor. Söyleşide konuşmacı olarak Nazım Hikmet hakkında detaylı araştırmalarıyla dikkat çeken yazar M. Melih Güneş yer aldı. Güneş, söyleşide Nazım’ın hayatının bilinmeyen noktalarına değindi. “Nazım Hikmet günümüzde bile tam manasıyla anlaşılamamış bir şairdir.” diyen Güneş, “Nazım’ı anlamak için yapmamız gereken önyargılarımızdan ve düşünce kalıplarımızdan kurtularak okumaktır. Çünkü Nazım kalıplara sığmayacak kadar evrensel bir şairdir. Onun şiirleri hem yurdu hem de evrenseli anlatmaktadır. Böyle bir şairin yanlış anlaşılması bizim edebiyatımız için başlı başına bir kayıptır.” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NAZIM HİKMET

Kitap Günleri’nde Nazım anısına yapılan bir diğer söyleşi ise Cengiz Hakkı Zariç ve Emin Karaca’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği “Deniz Üstünde Nazım Hikmet” oldu. Söyleşide, Nazım’ın tutuklu kaldığı dönemden itibaren yaşam süreci anlatıldı. Karaca, Nazım Hikmet’in hapisten çıktıktan sonra Moskova’da yaşamasını eleştirilmesine karşı, “Nazım, bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak Moskova’ya gitti. Çünkü Türkiye’deki siyasi şartlar Nazım’ın ülkesinde yaşayabilmesine müsaade etmiyordu. Bu nedenle de hayatı boyunca sosyalist olan Nazım, sosyalizmin doğduğu topraklar olan Sovyetlere gitti.” dedi.

Zariç ise Nazım Hikmet’in anlattıklarının halen geçerliliğini koruduğunu belirterek, “Şairin anlattıkları aslında bugünlere dahi ışık tutuyor. Bunun en belirgin kanıtını ise yazdıklarıyla, bugünü karşılaştırdığımız zaman anlıyoruz. Bir yazar için baki kalabilmek çok önemlidir. Nazım ise baki kalmanın çok ötesinde olup, geleceğe taşınmıştır.” diye konuştu.

#Şiirsokakta Nazım Hikmet de duvarlarda!

Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, ‘Yaşayan Sokaklar’ projesi kapsamında “Memleket Şairi” Nazım Hikmet’in şiirlerini Kadıköy duvarlarına taşıdı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü bir yıl önce, Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini arttırmak amacıyla ‘Yaşayan Sokaklar’ projesini başlatmıştı. Cemal Süreya’nın şiirlerinin kaldırım taşlarına yazılmasıyla başlayan proje, Güneşi İçenlerin Türküsü, Kerem Gibi, Memleketimden İnsan Manzaraları ve daha pek çok şiiri ile edebiyatımıza damgasını vuran Nazım Hikmet ile devam ediyor. Proje kapsamında usta şairin şiirleri Ali Suavi Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin duvarlarına ve Moda Caddesi’ndeki bloklara asıldı. Kadıköy sokaklarında yürüyen vatandaşlar, Nazım Hikmet ile özdeşleşmiş 20 farklı şiiri okuyabilecekler.