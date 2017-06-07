KİTAP GÜNLERİ’NDE SON DÖRT GÜN

Kadıköy Belediyesi tarafından Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen Kitap Günleri her gün farklı konuk ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 3 Haziran Cumartesi günü başlayan Kitap Günleri’ni 80 bin kişi ziyaret etti

11 Haziran Pazar günü sona erecek olan Kitap Günleri'nde 850 yazar okuyucusuyla buluşuyor. 86 söyleşinin yapıldığı Kitap Günleri’nde çocuklar için çok sayıda atölye ve film gösterimleri de var. İrfan Değirmenci, Zafer Algöz, Ercan Kesal, Yekta Kopan, Fatih Portakal, İbrahim Kaboğlu gibi sanat edebiyat ve felsefe dünyasından isimleri ağırlayan Haydarpaşa Garı’nda son dört günde oldukça hareketli geçecek.

HASAN ALİ TOPTAŞ VE TÜRKAN ŞORAY İMZA’DA

Ionna Kuçuradi, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Mert Fırat, Emre Kongar, Nihat Sırdar’ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı ve yazar söyleşi yapacak, kitaplarını imzalayacak. Edebiyatımızın usta kalemlerinden Hasan Ali Toptaş’ın kitaplarını imzalayacağı Kitap Günleri’nin bir başka konuğu ise Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray olacak.

11 Haziran Pazar Günü sona erecek Kitap Günleri’nin son dört gün programı şöyle:

8 HAZİRAN PERŞEMBE

13.00

“DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET”

Konuşmacı: Firdevs Gümüşoğlu Düzenleyen: Tarihçi Kitabevi

A Salonu

“VECİHİ HÜRKUŞ VE KADIKÖY”

Konuşmacı: Bahadır Gürer Düzenleyen: Vecihi Hürkuş Derneği

B Salonu

14.30

“ANADOLU KADINLARININ ALTI BİN YILLIK ŞİİRLİ TARİHİ”

Konuşmacı: Gülsüm Cengiz Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın

A Salonu

“CEMAL SÜREYA’DA TÜRKÇE VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ”

Moderatör: Aydan AY Konuşmacılar: Hüseyin Alemdar, Berkiz Berksoy, Volkan Hacıoğlu, Seyyit Nezir Düzenleyen: Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği

B Salonu

16.00

“İŞGAL İSTANBUL’UNDA KUZEYDEN GELEN MÜLTECİLER: BEYAZ RUSLAR”

Konuşmacı: Bülent Bakar Düzenleyen: Tarihçi Kitabevi

A Salonu

BİR “ATÖLYE” OLARAK YAZMA PRATİĞİ

Konuşmacı: Jale Sancak, Fuat Sevimay Düzenleyen: Hep Kitap

B Salonu

17.30

“ODTÜ: TARİH DİRENİYOR”

Moderatör: Yalçın BÜRKEV Konuşmacılar: Bülent Forta, Yakup Kepenek, Cengiz Bozkurt Hazırlayan: Notabene Yayınları

A Salonu

“DÖRT İSMAİL BİR LEYLA”

Konuşmacı: ARİFE KALENDER Düzenleyen: Tekin Yayınevi

B Salonu

19.00

“MEDİNE SÖZLEŞMESİ VE OTORİTERLİK”

Konuşmacı: İhsan Eliaçık Düzenleyen: Doğu Kitabevi

A Salonu

“MUHAFAZAKARLIĞA KARŞI FEMİNİZM”

Konuşmacı: Handan Koç Düzenleyen: Gül Dünya Yayınları

B Salonu

9 HAZİRAN CUMA

13.00

“İKİZ GEZGİNLER İSTANBUL’DA”

Konuşmacı: Betül Avunç Düzenleyen: Tudem Yayınları

A Salonu

“BESTSELLER OKUMA KILAVUZU”

Konuşmacı: B. Sadık Albayrak Düzenleyen: Doğu Kitabevi

B Salonu

14.30

“RİTMİK SÖYLEŞİ: RİTİM ATÖLYESİ: BİRLİKTE ÇALALIM”

Konuşmacı: Fahrettin Yarkın Düzenleyen: Pan Yayıncılık

A Salonu

“GÖRSEL MEDYA DÜŞÜNCELERİMİZE NASIL KALIPLAR YERLEŞTİRİR”

Konuşmacı: Ayşenur Yazıcı Düzenleyen: Postiga Yayınları

B Salonu

16.00

“EDEBİYAT YAYINCILIĞINA YENİ BİR SOLUK: EDEBİYAT”

Konuşmacılar: Turgay Fişekçi, Yeşim Dinçer Düzenleyen: Yordam Kitap

A Salonu

“MARKSİZM VE FELSEFE***” Konuşmacı: Kurtul Gülenç Düzenleyen: İthaki Yayınları

B Salonu

17.30

“DIŞ POLİTİKA”

Konuşmacı: Onur Öymen Düzenleyen: Remzi Kitabevi A Salonu

“KENT BAHÇECİLİĞİ” Konuşmacılar: Aytaç Timur, Erol Yılmaz Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

B Salonu

19.00

“İNSAN, AHLAK VE ETİK ÜZERİNE”

Konuşmacılar: Ionna Kuçuradi, Betül Çotuksöken Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

A Salonu

“İKTİSADİ VE SİYASAL BOYUTLARIYLA TÜRKİYE NEREYE”

Moderatör: Hayri Kozakçıoğlu Konuşmacılar: Mustafa Sönmez, Ümit Akçay, Yalçın BÜRKEV Düzenleyen: Notabene Yayınları

B Salonu

10 HAZİRAN CUMARTESİ

12.00

“HAYATIMIZDAKİ BÜYÜK BAŞARI BOŞLUĞU: HAYALLER NEW YORK, HAYATLAR NEW ŞEHİR, NEDEN?”

Konuşmacı: Mümin Sekman Düzenleyen: Alfa Yayınları

A Salonu

“ZEMBEREK” Konuşmacı: Banu Avar Düzenleyen: Remzi Kitapevi

B Salonu

13.00

“YAZMAK VE KONUŞMAK”

Konuşmacı: Nihat Sırdar Düzenleyen: İnkılap Kitapevi

A Salonu

“221B DERGİSİ VE POLİSİYE”

Konuşmacılar: Celil Oker, Sevin Okyay Düzenleyen: Mylos Yayın Grubu, Labirent Yayınları

B Salonu

14.30

“SEVGİLİM İSTANBUL”

Konuşmacı: Ahmet Ümit Düzenleyen: Everest Yayınları A Salonu

“İÇİMDEN GEÇEN ZAMAN”

Konuşmacı: Ş. Güldal Mumcu Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

B Salonu

16.00

“UFUK AYARI”

Konuşmacı: Murathan Mungan Düzenleyen: Metis Yayınları

A Salonu

“GÜNERİ İÇOĞLU’YLA MUHABBET SÖYLEŞİ VE İMZA”

Konuşmacı: Güneri İÇOĞLU Düzenleyen: Leman Dergisi

B Salonu

17.30

“KENT VE YEREL YÖNETİMLER”

Konuşmacılar: Aykurt Nuhoğlu, Tarık Şengün Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

A Salonu

“DÜNYA İLE SÖYLEŞEN ŞAİR”

Konuşmacı: Ataol Behramoğlu, Figen Yılmaz Düzenleyen: Tekin Yayınevi

B Salonu

19.00

“İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK İCADI ÇALIŞACAK MI? : BARIŞ MAKİNASI”

Konuşmacılar: Özgür Mumcu Düzenleyen: April Yayıncılık

A Salonu

“2000’li YILLARDA ÖYKÜ”

Konuşmacılar: Seray Şahiner, Behçet Çelik, Faruk Duman, Müge İplikçi Düzenleyen: Can Yayınları B Salonu

11 HAZİRAN PAZAR

12.00

“SANAT VE HAYAT”

Konuşmacı: Mert Fırat Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

A Salonu

13.00

“MİZAHTA KADIN HAREKETİ” SÖYLEŞİ VE İMZA

Konuşmacılar: Bayan Yanı Dergisi Yazar ve Çizerleri Düzenleyen: Bayan Yanı Dergisi

A Salonu

“FOTOĞRAFTAN FİLİZLENEN ÖYKÜLER”

Konuşmacı: Tolga Gümüşay Düzenleyen: Altın Kitaplar B Salonu

14.30

“DEMOKRASİ İÇİN DİRENMEK”

Konuşmacı: Emre Kongar Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi

A Salonu

“TÜRKİYE ROCK TARİHİ”

Konuşmacı: Güven Erkin Erkal Düzenleyen: Mylos Yayın Grubu, Labirent Yayınları

B Salonu

16.00

“EN SON UYARI: DEVLET BİLGİSİ”

Konuşmacı: Hanefi Avcı Düzenleyen: Tekin Yayınevi

A Salonu

“KADIKÖY’DE YAZAR OLMAK: SOKAĞIN YAZIYLA İLİŞKİSİ”

Konuşmacı: Ferhat Uludere, Kadir Aydemir Düzenleyen: Yitik Ülke Yayınları

B Salonu

17.30

“ENVER AYSEVER İLE GECE BEKÇİSİNİN RÜYASINI GÖRÜYORUZ”

Konuşmacı: Enver Aysever Düzenleyen: Doğan Kitap

A Salonu

“EBEVEYN EHLİYETİ”

Konuşmacı: Yasemin Conker Düzenleyen: Tarihçi Kitabevi B Salonu

19.00

“SON TREN”

Konuşmacı: Sunay Akın Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi A Salonu