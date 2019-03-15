Kısa filmcilere çağrı: FilmYAP!

FilmYAP! yarışmasıyla, fikri olup filmi olmayan öğrencilerin hayalleri gerçekleşiyor

Kısa film dünyasını desteklemek ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Bulut Reyhanoğlu tarafından kurulan kısa film izleme platformu Short by Short, İstanbul Okan Üniversitesi Kısa Film Festivali kapsamında FilmYAP! Yarışması gerçekleştiriyor. Türkiye’de kısa film üretiminin nitelikli olarak artmasını ve sinema dünyasına yeni yönetmenler kazandırmayı amaçlayan FilmYAP!, film üretim süreci boyunca kısa filmcilerin yanında olmayı amaçlıyor.

Başvuru için Sinema – Televizyon Bölümü’nde okumanın şart olmadığı, tüm üniversite öğrencilerine açık olan FilmYAP! Yarışması, üniversite öğrencilerinin kısa film yapmalarını desteklemeyi amaç edinen tek oluşum olma özelliğini taşıyor.

Proje sahiplerinin kısa film sinopsisleriyle başvurabileceği FilmYAP! Yarışması’nın başvuruları 31 Mart Pazar günü sona erecek. Sinopsislerin değerlendirilmesinin ardından FilmYAP! tarafından on film seçilecek ve filmlerin yönetmenleri ile yapılacak görüşmeler sonrasında iki film, yapım desteği kazanacak. Yapım desteği kazanan iki filme FilmYAP! tarafından; profesyonel isimler ve kurumlarla işbirliği ile senaryo danışmanlığı, teknik ekipman, prodüksiyon tasarımı, casting ve post prodüksiyon desteği sağlanacak. Kısa film projesi olan yönetmenler aynı zamanda, profesyonel isimlerle çalışma, sektörle ilişki kurma şansına da sahip olacak, bir sonraki projeleri için deneyim kazanacak ve profesyonel ilişkiler kurabilecekler.

Başvuruları 8 Mart Cuma günü başlayan FilmYAP! Yarışması’nın son başvuru tarihi 31 Mart 2019 Pazar günü. Atölyenin kazananları ise 30 Nisan 2019 Salı günü açıklanacak.

Başvuru için: www.okan.edu.tr/kisafilm/sayfa/6738/filmyap-kisa-film-yapim-atolyesi/

Bilgi için: shortbyshort.com