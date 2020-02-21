Kısa Film Atölyesi’ne oyuncular konuk oldu

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, yönetmen, senarist Mustafa Haktanır’ın eğitmenliğinde devam eden ‘Kısa Film Atölyesi’ne oyuncular Serkan Şenalp ve Ali Barkın konuk oldu

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezleri, Kadıköy sınırları dâhilinde ikamet eden yurttaşlara hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme alanlarında kurslar vermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezleriyle birlikte yürütülen sertifikalı meslek edindirme çalışmaları kapsamında Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde Kısa Film Yapımı ve Senaryo Yazarlığı kursu da yer alıyor.

22 kişinin yer aldığı kurs, haftanın beş günü 20 saat sürüyor. Senaryo yazım tekniklerinin öğretildiği ve yazın denemelerinin yapıldığı kursun yürütücüsü yönetmen, senarist Mustafa Haktanır. Aralık ayında başlayan kurs kapsamında öğrendiklerini deneyimleme şansı bulan kursiyerler oyuncu Serkan Şenalp ve Ali Barkın ile tanıştı. Derse konuk olan oyuncular, kursiyerlerin oyunculuk ve senaryo yazımı hakkındaki sorularını yanıtladı. Senaryo yazım tekniklerinin öğretildiği kurs Nisan’da son bulacak.