‘Kirli çıkı’ bir sergi

Tuhaf ve buluntu objelerle farklı bir sergi deneyimi vaat eden Kirli Çıkı; katılımcılar hayatlarının bir noktasında buldukları, aldıkları, yarattıkları veya dönüştürdükleri tuhaf bir objeyi paylaşıyorlar

Daha önce adet öncesi sendrom, koşu sporu, büyülü depresyon fotoğrafları gibi ilginç sergiler düzenleyen Moda merkezli dergi Bant Mag, yine sıra dışı bir sergi ile karşımızda; Kirli Çıkı.

Tuhaf obje biriktirmeyi seven, bitpazarları müdavimi Bant Mag ekibinin Kadife Sokak’taki mekânı Havuz’da izlemeye açılan bu sergi de, genel sergi ezberini bozan, gezenlerin eğlenecekleri bir sergi.

Tuhaf objelere ve etrafındaki ilginç hikâyelere merakı olan, ya da buluntu objeleri edinip modifiye etme sevdası olan ama farklı alanlardaki üretimleri tanıdığımız müzisyen, tasarımcı, sanatçı, yazar, yönetmen ve oyuncular (Candaş Baş, Tuğçe Şenoğul, Onur Gökhan Gökçek, Ali Güçlü Şimşek, Emir Özşahin, Elif Domaniç, Göksu Gül, Berna Göl, Mabel Matiz, Emre Akay, Murat Ertel, Dilara Sakpınar, Kaan Sezyum, Gaye Su Akyol, Kıvılcım Güngörün, Melikşah Altuntaş, Gülin Kılıçer, Eda Alpman, Murat Meriç, Bartu Küçükçağlayan, Azra Deniz, Hakan Bıçakcı, Bora Akıncıtürk, Sadi Güran, Kaptan Zaman, Tan Tunçağ) katılıyor. Bu isimlerin ortak noktası ‘kirli çıkı’ olmaları.

Künefe, baba, paso, abiye…

Mesela gazetemiz yazarları Deniz Özturhan ve Kaan Sezyum’un ‘Süslü Baba’ adlı işinde, kendi anlatımlarıyla bir gece eve dönüş yolunda karşılaştıkları ve alıp evlerine götürüp dekor olarak kullandıkları bir kaldırım babası sergileniyor. Yine gazetemiz müzik yazarı Murat Meriç de ‘Sahte Paso’ işi ile Ankara’da öğrenci iken başvuru zamanını kaçırdığı için yaptığı sahte pasoyu ve o yıllarda kullandığı diğer kart ve biletleri seyirciyle paylaşıyor. Fotoğraf sanatçısı Emir Özşahin, çöp kenarında bulduğu hüzünlü mü hüzünlü, tuhaf mı tuhaf bir pelüş köpek ile katılıyor. Özşahin, köpeği, yine eskicilerden bulduğu, uzay mekiği şeklindeki eski bir atlıkarınca parçasına oturttu ve bu şekilde sergiliyor. Yazar Hakan Bıçakçı da yıllar önce, gecenin bir vakti, bir küneficinin duvarından aşırdığı, çok garip bir künefe yiyen kız posteriyle katılıyor. Drag queen (eğlendirmek amacı ile kadın gibi giyinen erkek) Onur Gökhan Gökçek ise Athena’nın Ses Etme klibinde giydiği, kendisine Petek Dinçöz’den hediye olan yeşil abiye elbiseyi sergiliyor.

İlki 2014’te yapılmış olan Kirli Çıkı No.2’yi, 22 Temmuz’a dek ziyaret etmek mümkün.