Kınalıada’da Empati Panayırı

Empati Derneği, Adalar Belediyesi ve Adalar Kent Konseyi’nin desteğiyle 24-25 Ağustos günlerinde Kınalıada’da Hrant Dink Çocuk Parkı’nda bir panayır düzenliyor

Dernek açıklamasında “Adalar üzerinden güneye doğru seyahatlerine devam eden leylek kardeşlerin kanatlarından gelen sese kulak verdik ve yaz bitmeden önce çocuklar, gençler ve yetişkinler herkes adadayken hep beraber bir araya gelelim dedik. Yaz mevsimini güzel hatıralarla kapatırken, aynı zamanda kışın Kınalıada sokaklarında yaşayan patili dostlarımız ve yaz-kış adamızda eğitimlerine devam eden çocuklarımız ile ilgili farkındalık yaratalım istedik. Yazlıkçısı-kışlıkçısı, adalısı-adalı olmayanı, yerlisi-yabancısı ayrım yapmaksızın herkesi hayatı #birlikte güzelleştirmeye davet ediyoruz. Haydi gelin çünkü #HayatBirlikteGüzel!” ifadelerine yer verdi.



Tüm etkinlikler ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan Empati Panayırı programına ulaşmak için: http://bit.ly/empatipanayiri2019