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Kilisede ‘esrarengiz’ müzik…

Müzik topluluğu ‘Otto Barok’, Kadıköy’deki bir kilisede ‘Müziğin Esrarengiz Yolculuğu’ adlı konser verecek

Kilisede ‘esrarengiz’ müzik…
Gökçe UYGUN

Sanat yaşamına renk ve sıcaklık getirmek niyetiyle kurulan ve o günden bu yana çoğunlukla Kadıköy’de sahne alan Otto Barok müzik topluluğu, pandemi tedbirlerinin azaltılmasıyla birlikte yeniden dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

(Nisan 2019’da keman/çello sanatçısı ve orkestra şefi Orhan Avcı önderliğinde kurulan Otto Barok,  9’u Kadıköy’de olmak üzere toplam 12 konser verdi)

Topluluğun öncelikli hedefi, Barok Dönem’den seçme eserleri derleyip yorumlamak, müzik dünyasında adı pek duyulmamış ve eserleri günümüzde az seslendirilen bestecilere öncelik veren Otto Barok, 22 Ekim Cuma akşamı saat 19.302da Moda’daki All Saints Moda Kilisesi’nde olacak. Yapısında keman, viyola, çello, kontrbas, flüt, obua, perküsyon çalgıları, gitar, arp gibi klâsik çalgıların yanı sıra viola da gamba, lavta, klavsen, org, arşlut gibi antik formdaki enstrümanlar da bulunan topluluğun bu konseri, ‘Müziğin Esrarengiz Yolculuğu’ başlığını taşıyor.

KONUK KORO OLACAK

Konsere, şef Ceyda Ayanoğlu yönetimindeki ‘Orphe Çoksesli Koro’  konuk olacak. Bu koro da, üyelerinin özel isteği ve şefin ortak çabaları ile 2020 yılının Ağustos ayında pandeminin zor şartlarına rağmen kuruldu. Repertuvarında klasik müzik, caz, pop, türkü düzenlemeleri, yöresel şarkılar ve altı farklı dilde eser barındırıyor. Koro, 2021 yılı Ocak ayında yeni yıl kutlama amacıyla “Carol of the Bells” sanal koro projesini, 6 Mayıs Konservatuvar bayramı sebebiyle de “Suda Balık Oynuyor” sanal koro projesini yayınlad.           

Etiketler; #moda #kadikoy #kilise #konser #Otto Barok #gökçe uygun
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