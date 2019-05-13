Kendini bilge sanmak mı deliliktir, yoksa gerçek bilgelik mi?

Karmadrama Sahne, Erasmus’un Deliliğe Övgü (özgün adıyla “Morias enkomion seu laus stultitiae”) kitabından oyunlaştırdığı eserle dünyaya tiyatro sahnesinden bakıyor.

Karmadrama’nın küçük ama gönlü geniş sahnesi Erasmus’un geçerliliğini yazıldıktan 600 yıl sonra bile koruyan eserine ev sahipliği yapıyor. “Keşke bu bir oyun olsaydı...” denilen tanıtım bülteni şöyle devam ediyor: “Sanatın ve sanatçının günümüzdeki kısılıp kaldığı, üretemediği, ürettiğini sergileyemediği tarif edilemez açmazı Erasmus’un sözleriyle seyirciye aktarmayı tercih ettik.”

KarmaDrama Sahne’nin ilk kez 24 Nisan’da sergilediği oyunun metnini Damla Kılıçoğlu ve A. Togay Kılıçoğlu birlikte uyarlayıp, yönetiyor. A. Togay Kılıçoğlu’nun rol aldığı tek kişilik oyunun ışık tasarımını Hakan Özipek, fotoğraf çekimini ise Tezcan Kıldıran gerçekleştirdi.

KarmaDrama’nın kendi sahnesinde 22, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek oyunun programına web sitesinden ulaşabilir, biletlerini ise rezervasyon yaptırarak veya tiyatronun gişesine giderek temin edebilirsiniz.

www.karmadrama.com

0532 285 66 66/0532 448 30 72

Derici Zeynel Sok. No: 8/A Kadıköy – İstanbul

Facebook – Twitter - Instagram adresi: karmadramasahne