“Keşanlı Ali Destanı” yüzyılın oyunu seçildi

Edebiyat dergisi Notos’un ‘Yüzyılın 40 Oyunu’ adlı araştırmasında, Haldun Taner'in “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseri ilk sırada seçildi. Eser yeniden tiyatro sahnesine geliyor

Notos dergisi, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık kamuoyu araştırmalarının on dördüncüsünü ‘oyun metinleri’ne yönelik yaptı. ‘Yüzyılın 40 Oyunu’ adlı araştırmanın ilk sırasında, Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in, epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı “Keşanlı Ali Destanı” yer aldı. 237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 40 Oyunu’nda ikinci sırada Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” adlı eseri, üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Bey’in yazdığı “Lüküs Hayat” yer aldı.

İlk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapan “Keşanlı Ali Destanı”, farklı gruplar tarafından dünyanın birçok yerinde, birçok defa sahnelendi.

Haldun Taner’in kaleme aldığı, Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, Yücel Erten rejisiyle ve bu kez Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunda Keşanlı Ali’yi İlker Ayrık, Zilha karakterini ise Birce Akalay canlandırıyor ayrıca, duayen oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu ise Madam Olga karakterlerine hayat veriyor. Ayhan Anıl, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.

Prömiyeri 20 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek “Keşanlı Ali Destanı”, 29 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da yine TİM Show Center’da izlenebilir. Oyunun biletleri, biletix.com adresinden ve gişeden temin edilebilir.