"Kentleri var eden hikayeleridir"

İçlerinde ev kadını, doktor, mimar, emekli pek çok Kadıköylü'nün olduğu "Kadıköy'ün Sakinleri" projesinin sergisi açıldı. Aynı zamanda kitabı da çıkan projeye emek verenlerin katıldığı söyleşiye de ilgi yoğundu.

Fotoğrafına Göz Kulak Ol ekibi, Tasarım Atölyesi Kadıköy, İDEA Kadıköy ve Kadıköy Akademi'nin ele ele verip yürüttüğü “Kadıköy'ün Sakinleri” projesinin söyleşisi, sergi açılışı ve kitabının imza etkinliği 3 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kadıköy'ün sosyal ve kültürel çeşitliliğini foto röportajlar yoluyla belgelemek, bunu gerçekleştirirken de Kadıköy'ü hem mekansal hem de toplumsal olarak inceleyerek kent belleğine katkı sağlamak amacı yola çıkan projeye emek verenlerin ev sahibi olduğu etkinliğe Kadıköylüler'in ilgisi yoğundu. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın da katıldı.

İlk olarak söyleşi ile başlayan etkinlikte “Fotoğrafına Göz Kulak Ol” ekibinden fotoğrafçı Bülent Küçük ile araştırma Şakir Ayral proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı, bir yıl süren bu proje kapsamında neler yapıldığına dair ayrıntılı bir şekilde katılımcılara bilgi verdi. Projede yer alan fotoğrafçıların yaşadıkları deneyimleri de paylaştığı şöyleşide düşüncelerini dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kentleri var eden onların hikayeleridir. Hikayeleri geleceğe taşıyacak olan bu çalışmalar o yüzden çok önemlidir.” dedi.

EV KADINI, DOKTOR, MİMAR...

Çalışmanın Kadıköy'ün çok kültürlü yapısını ortaya çıkardığını, çeşitli inanç gruplarının ve topluluklarının kültürel ritüellerini başarılı bir şekilde yansıttığını dile getiren fotoğrafçı Bülent Küçük, proje fikrinin nasıl ortaya çıktığını yüzünde bir tebessüm ve mutluluk ile şöyle anlatıyor; “İDEA'da işlik kullancısıyım. Bu fikir arkadaşım Şakir Ayral ile İDEA'da birgün otururken aklımıza geldi. Şubat ayında ortaya çıkan fikir çervesinde şekillenen projeye fotoğrafçı Arzu Dedeoğlu, Kadıköy Akademi Kent Araştırmacısı Süleyman Barış Başaran ve Tasarım Atölyesi Kadıköy yöneticisi Batur Seçilmiş tarafından oluşan bir ekip ile 2018 yılının mart ayında başladık. Kadıköy'ün Sakinleri çalışması 20 fotoğrafçının katılımı şekillendi ve çalışmada foto ropörtaj tekniği kullanıldı. Fotoğraçıların tamamı temel fotoğraf eğitimi alan amatör fotoğrafçılardır. İçlerinde ev kadını, doktor, mimar, emekli...Var.”

Bülent Küçük, “Proje çerçevesinde ortaya çıkan Kadıköy'ün Sakinleri kitabında Kadıköy'de yüzlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliğini ve tarihsel zenliğini kayıt alan 180 fotoğraf ve 17 güzel foto ropörtaj hikaye yer alıyor. Sergide ise Kadıköyüler 15 Şubat tarihine kadar 16 foto röportajı görebilirler. Hikayeler içerisinde bir yanda Merdivenköy'de Alevi dergahını bir yanda Süryanilerin ritüellerini anlatan hikaye de var.” diye konuştu.

İDEA'DA FİLİZLENDİ, TAK'TA PİŞTİ

Bu projenin İDEA'da filizlendiğini ve Tasarım Atölyesi Kadıköy'de (TAK) ise piştiğinin bir kez daha altını çizen Bülent Küçük, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Biz şimdi kollarımızı sıvadık. Bu projeyi kendi kendini besleyen bir yapıya dönüştümek istiyoruz. Kadıköy ile ilgili görsel belleği oluşturmaya başladık. Belki “Kadıköy'ün Sakinleri 2” olabilir. Ya da buradaki hikayelerden bir tanesini derinlenmesine işleyebiliriz.”

“ÇOK ÖĞRETİCİ BİR PROJE”

Kadıköy'e kalıcı bir eser bırakmak için yola çıktıklarına dikkat çeken “Fotoğrafına Göz Kulak Ol” ekibinden araştırmacı Şakir Ayral, konuşmasına şu bilgileri ekleyerek devam ediyor; “Kadıköy benim hayatımda çok önemli. Bu proje kapsamında Kadıköy ile ilgili çok kitap okudum. Bir yıl içerisinde öğrendiğim bilgiyi daha önce edinememiştim. Öğrendikçe Kadıköy'ün ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu gördüm. Çok öğretici bir proje. Çalışma çerçevesinde fotoğrafçılara bilgi vermek adına 35 sayfalık Kadıköy'ün sokaklarını, çeşmelerini, kiliselerini...Anlatan bir ipuçu rehberi oluşturdum. Fotoğrafçı Altan Bal tarafından fotoğrafçılara belgesel fotoğraf eğitimi verildi. Kadıköy'ün tarihini ve mahalle kültürünü anlatan seminerler ve şöyleşiler yapıldı. Bu projedeki hikayelerde Alevi, Süryani, Musevi, Rum Ortodoks kültürü üzerine çalışma yapıldı; Hasanpaşa Camii incelendi; engelli vatandaşlarımızın nasıl yaşam sürdüğüne yer verildi. Gönüllüler Kahvesi'ni ve Karşı Lig'i anlatan hikaye de var.”

“GÜZEL ARKADAŞLIKLAR KURDUK”

Projede yer alan fotoğrafçı Nil Ayral, “Sahafları ve antikacıları fotoğrafladım. Onlar ile birebir görüşmeler yaptık. Güzel arkadaşlıklar kurduk. Tarihleri ile ilgili bilgi edindim. Kadıköylüler fotoğraflarda sahaflara ve antikacılara dair tarihi bulacaklar.” dedi.

Özgür Bağcı ise “Sokak müzisyenleri ile çalıştım. Evlerine gittim ve onları ziyaret ettim. Neden sokak müziği yapmak istiyorlar konusunu konuştuk. Güzel dostluklar kurduk. Foto röportaj Kadıköy'ün sokaklarında hergün karşılaştığımız sokak müzisyenlerinin hayatlarına dair fikir veriyor.” diyor.

SERGİ 15 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

Proje hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği ve fotoğrafçıların deneyimlerini paylaştığı söyleşinin ardından projenin sergi açılışı ve kitabının imza etkinliği yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan 16 foto röportaj hikaye ile hikayeler kapsamında çekilmiş 140'a yakın fotoğrafı görmek isteyen Kadıköylüler, 15 Şubat tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye Alanı'nı ziyaret edebillirler.