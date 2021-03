Kendi dilini arayan proje: Kısalar

Kadıköy Boa Sahne hayatta kalma çabasını üretime dönüştürüyor

Birçok belirsizliği ve zorluğu içinde barındıran pandemi, sanatı ve sanatçıları etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır büyük zorluklar yaşayan tiyatrolar, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kadıköy Boa Sahne, pandemi döneminde hayatta kalmak için kısa oyunlarla izleyici karşısına çıkıyor. “Böyle bir dönemde, tam da şimdiki zamanı paylaşmak ve anlatmak için yepyeni kısa oyunlarla seyircimizle buluşuyoruz” diyen Boa Sahne, 11 yazar, 7 yönetmen ve 16 oyuncunun gönüllü olarak biraraya geldiği kısa oyunlar projesini izleyicilerle buluşturuyor.

“OLAĞAN DIŞI TİYATRO”

Kadıköy Boa Sahne’nin sanat yönetmenliğini yapan Aytekin Atabey, Boa Kısalar Projesi’ni şöyle anlatıyor: “Boa Kısalar, sahnede sergilenmesi amacıyla kısa oyunlar şeklinde düşünülen, ekim ayında “Neler yapabiliriz?” sorusu üzerine ortaya çıkmış bir projedir. Kısa oyunlar yapalım ve sahnede ardarda değişim göstererek sergileyelim düşüncesi ile başladık fakat pandeminin tekrar ivme kazanması ile sahnede sergileyemeyince ara bir formül olarak dijital projeye dönüştürdük. Bu proje tam olarak tiyatro ya da sinema olmayan bir yerden kendi dilini aradığımız bir çalışma halini aldı. Şimdiki zamanı yaşayan sahnenin bu süreçte yeni bir noktadan ayakta kalması yönünde olağan dışı bir tiyatro üretimine dönüştü.”

“AMACIMIZ BU FIRTINADAN ÇIKABİLMEK”

“Her sürecin çıkarımları vardır, fakat pandeminin bütün ekonomik yükleri bizim üzerimizde kalmaya devam ederse bu sağlıklı bir sonuç doğurmayacak.” diyen Atabey, sürecin sanatçıları nasıl etkilediğini anlatıyor: “Sanatsal olarak yaratım sürecini yönetebilmemiz için sağlıklı kararlar ve çözümler üretilmesi elzemdir. Şu ana kadar geçen sürede bu yapılmadı ve kısmi desteklerle aslında sorun daha da büyüdü. Özetle ekonomik olarak bu kadar ağır bir yükün altında ‘Boa Kısalar’ üretildi. Amacımız bu fırtınadan çıkabilmek ve çıkarken bunu sanat üretimi ile birleştirmek. Bunun için hem kendimize hem sanatsal faaliyetlerimize şimdiyi, günümüzü ve beklentilerimizi yerleştirmek üzerine bir yol haritası çiziyoruz.”

Atabey, “Yeniye dair sıkışan sistem pandemi ile birlikte artık zirve yaptı. Yenileşmeyi, yaratıcı olmayı ve günceli irdelemeyi misyon edinmiş Boa Sahne, bu süreçte oldukça zor zamanlardan geçiyor. Elbette bu sadece bir tiyatro yapamama meselesi değil. Önemsediğimiz, inandığımız ve sürekli çaba gösterdiğimiz bağımsız, üreten bir sanat kurumu ve kurumlarının ayakta kalamamasının vereceği zararlar, oluşturulan yatırımları kaybetmek anlamına da geliyor.” diyor.

Atabey, şöyle devam ediyor: “Kırılgan ve özveri isteyen bir yapı olan tiyatro faaliyeti için ticaret kurallarından bağımsız yasal zeminler oluşturulmalıdır. Kültür sanat faaliyetleri ticari bir noktadan ilerleyemez. Özgür, bağımsız ve etik değerleri olmalıdır. Bu nedenle gerek geçmişte gerek günümüzde bu bağımsızlığa karşı her zaman bir savunma duygusu olmuştur fakat artık bu durum değişmek ve bir an önce sonuçlanmak zorundadır. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’ya oyunlarımızın izlendiği ve oyunlar izlediğimiz bir dünya yaşarken, bizlerin sesinin daha da gürleştiğini ve küresel anlamda her yere ulaştığımızı anlamak gerek.”

BOA’NIN OYUNLARI

Emre Yüksel’in yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği Erdem Kaynarca ile Melis İşiten’in oynadığı “Her Şeyin Her Şeyle Bir İlgisi Varmış Gibi Geliyor” 1 Mart'ta; Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Görkem Kasal’ın oynadığı “Lan!” 2, 3, 4 Mart'ta; Meltem Yılmazkaya’nın yazdığı ve Serkan Altıntaş ile oynadığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği “Sarmal” 5, 6, 7 Mart'ta; Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Cemal Toktaş ile Nergis Öztürk’ün oynadığı “#HEŞTEG” 8 Mart'ta; Alper Kurbaloğlu'nun yazdığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği, Gökhan Gürün'ün oynadığı “Neme Lazım” ise 9, 10, 11 Mart'ta saat 21.00'de dijital ortamda seyircisiyle buluşuyor.

Çekimleri biten oyunların yanında provaları sürmekte olan oyunlar ise şu şekilde: Erdi Işık’ın yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği, Deniz Çakır’ın oynadığı “REC”. Aytekin Atabey’in yazdığı ve Serdar Orçin ile oynadığı, Emrah Eren’in yönettiği “Rahatlama Merkezi”, Özge Korkmaz’ın yazdığı Burçak Çöllü’nün yönettiği, Ceren Taşçı’nın oynadığı “Yoğurt Çorbası”; Aslı Ceren Bozatlı’nın yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği “Zürafalar Yüzemez”. Günay Ertekin’in yazdığı, Bilge Emin’in yönettiği, Aslı Altaylar ve Yunus Emre Yıldırımer’in oynadığı “Yüzüklerimizden Kalan Son Kuruşumuzla”, Zeynep Kaçar’ın yazıp oynadığı, Senem Cevher’in yönettiği “Filiz”.

Ayrıntılı program ve biletler için: www.kadikoyboasahne.com