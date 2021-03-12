Kavuk'u Kadıköy'e emanet etti, gitti...

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun simgesi ‘kavuk’u Şevket Çoruh’a vermişti. Kavuk artık Kadıköy’e emanet...

Usta oyuncu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü kalp krizi nedeniyle önce Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztekin’in 8 Mart’ta hayatını kaybettiği duyruldu. Sanatçının cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan Öztekin, 14 Ocak 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olan sanatçı, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular’la profesyonel hayata adım atan Rasim Öztekin, topluluğun tüm oyunlarında rol aldı. Başarılı sanatçı kariyeri boyunca Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi tiyatronun duayenleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Ferhan Şensoy ile rol aldığı “Pardon” filmiyle sinemada da kendine yer edinen sanatçı, Cem Yılmaz ve Müfit Can Saçıntı’nın filmleriyle de geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçı son olarak, “Geniş Aile” ve “Seksenler” dizileriyle evlerimize konuk olmuştu.

KAVUĞU KADIKÖY’E EMANET

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun simgesi olan “kavuk”, İsmail Dümbüllü’den Münir Özkul’a; Özkul’ndan Ferhan Şensoy’a ve 2016’da Şensoy’dan Rasim Öztekin’e geçmişti. Ancak Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl kavuğu devretmek istediğini açıkladı ve 20 Eylül 2020’de düzenlenen bir törenle kavuk Şevket Çoruh’a geçti. Böylece Kadıköylü tulûat oyuncusu Kel Hasan Efendi'ye ait kavuk, son sahibi Rasim Öztekin tarafından yine bir Kadıköylü sanatçı Şevket Çoruh'a emanet edilmiş oldu.

Öztekin, yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Kalbim, Kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.”