Kat-ı sanatı öğrencilerini arıyor

İnce kâğıt oymacılığı anlamına gelen ve unutulmaya yüz tutan “kat-ı sanatı” kursu Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi’nde devam ediyor

Kat veya katı kelimesinin sözlük anlamı “kesmek” olarak geçiyor. Kat-ı sanatı ise bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatı.

M.Ö 200’e kadar dayanıyor kat-ı sanatının tarihi. Çin kültüründen Afrika kültürüne, Yahudi kültüründen Türk kültürüne kadar uzanan bu sanat dalının izlerine tüm eski dünya medeniyetlerinde de rastlanmış. Günümüzde ise unutulmaya güz tutmuş sanatlar arasına giren bu sanatı yaşatmaya çalışanlar var, üstelik Kadıköy’de!

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu Kat-ı Sanatı Kursu, Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sosyal Hizmetler Merkezi’nde devam ediyor. Eğitmen Eda Semahat Şanlı, bu sanatın unutulmaması için, kayıtları devam eden kursa herkesi davet ediyor.

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi Tel: 0216 414 31 86