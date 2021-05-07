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KarmaDrama’dan dijital şeyler

'Mücbir' sebepler yüzünden kapıları kapalı olan KarmaDrama evlere konuk oluyor

KarmaDrama’dan dijital şeyler
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün tiyatro sahnelerinden KarmaDrama pandemi nedeniyle buluşamadığı izleyicisinin evine çevrimiçi etkinliklerle gidiyor. 2014 yılından beri Kadıköy’de sahneye dönüştürülen mekanında hem kendi üretimlerini hem de her disiplinden konuklarını ağırlayan topluluk etkinliklerini dijital platforma taşıdı.  

Kendi online sitesini kuran, etkinliklerin bilet satışını www.karmadramaonline.com  adresindeki sitesinden yapan topluluk, tüm çekimlerini ve kayıtlarını kendi sahnesinde gerçekleştirdiği canlı ve bant yayınlarını da  @karmadramasahneadıyla yer aldığı kendi Youtube kanalından yapıyor.

Çevrimiçi etkinlikler kapsamında 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00’de Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu, Masal Bahaneadlı müzikli gösterisiyle 14 Mayıs Cuma 21.00’de de Gündoğarken, sözlü tarih belgeseli tadında, Hâl ve Gidiş adında yeni sahne performanslarıyla evlere konuk olacak.

Etiketler; #karmadrama
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