KarmaDrama’da atölyeler

Kadıköy’ün tiyatrolarından KarmaDrama Sahne her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar ve yetişkinler için atölyeler düzenliyor

Farklı yaş grupları için düzenlenen atölyelerden “Çocuklarla Drama Atölyesi” her pazar günü yapılacak ve atölyeye 7-9 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Atölye saatleri 12.00-13.00 olarak belirlendi. 10-13 yaş aralığında çocukların katılabileceği “Çocuklarla Tiyatro Atölyesi” ise yine pazar günleri 13.15-14.00 saatleri arasında yapılacak. Her hafta pazar günü yapılacak bir başka atölye ise “Yetişkinlere Tiyatro Atölyesi”. 14.30-16.30 saatleri arasında yapılacak atölye diğer atölyeler gibi dokuz ay boyunca devam edecek.

Drama, oyunculuk, tiyatro dışında farklı atölyelerin de yapıldığı KarmaDrama’da öykü yazarı Faruk Duman’ın yaptığı Faruk Duman Öykü ve Yazarlık Atölyesi de başladı. 15 günde bir salı günleri yapılacak atölye 12 ay sürecek.

Kasım ayı atölyelerinden bir başkası da Tai Chi Chuan Atölyesi. Melek Alpak yönetimindeki atölye cuma ve pazar günleri düzenleniyor.

KarmaDrama atölye ve oyun programı ile ilgili kayıt ve bilgi için: KarmaDrama Sahne Derici Zeynel Sok. 8/A Söğütlüçeşme - Kadıköy İstanbul karmadrama@karmadrama.com