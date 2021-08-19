Karikatür Evi’nde kayıtlar başlıyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, yeni dönem kayıtlarını 30 Ağustos’ta başlatıyor. Merkezde hem çevrimiçi hem yüz yüze atölyeler olacak

Pandemi dönemi boyunca çevrimiçi atölyelerle faaliyetlerine devam eden Karikatür Evi, yeni dönemde yüz yüze atölyeler de düzenleyecek. İnternet üzerinden 30 Ağustos’ta başlayacak kayıtlar, kontenjan dolana kadar devam edecek. Yüz yüze atölyelerde sınıflar 4, çevrimiçinde ise 8 kişiyle sınırlandırıldı.

Karikatür Evi’nde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlerde katılımcının maske takması zorunlu olacak. Veliler atölye boyunca Karikatür Evi’nde bekleyemeyecek ve Karikatür Evi’ne girişlerde HES Kodu kontrolü yapılacak.

Çevrimiçi atölyelere katılım için Kadıköy’de ikâmet zorunluluğu aranmıyor. Yüz yüze atölyelerde ise, kayıtların ilk haftasında yalnızca Kadıköy’de ikâmet edenler kayıt yaptırabilecek, 6 Eylül’den itibarense her atölye için ikâmet şartı kalkacak.

I.Dönem Atölyeleri 27 Eylül, II. Dönem Atölyeleri 15 Kasım, III. Dönem Atölyeleri 3 Ocak Pazartesi gününü içeren haftada başlayacak. Katılımcı, I., II. veya III. Dönem’de istediği atölyeden, yalnızca birine kayıt yaptırabilecek. Atölye çalışmalarında devam zorunluluğu olduğunu da belirtelim.

Bu yıl Karikatür Evi’nde, Ali Toğlukdemir manga atölyesi; Mehmet Naci Dedeal ve Gökçe Akgül çizgi roman atölyesi; Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungök, Nuhsal Işın ve Sibel Bozkurt karikatür atölyesi düzenleyecek.

Karikatür Evi’ne, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Belediye Durağı’ndan ulaşılabilir.

Karikatür Evi İletişim:

0216 418 10 49

Hasanpaşa mah. Kurbağalıdere cad. no 69, Kadıköy/İstanbul