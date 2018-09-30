Karikatür Evi, sezonu sergiyle açtı

Karikatür Evi'nin yeni dönemi, Karikatür Sanatçısı Sami Caner’in “Demode: Sami Caner Karikatürleri” sergisi ile açıldı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi 2018-2019 etkinlik dönemine Karikatür Sanatçısı Sami Caner’in eserlerinin yer aldığı “Demode: Sami Caner Karikatürleri” sergisi ile merhaba dedi. Sergi açılışında, Sami Caner’i Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş, kardeşleri ve dostları ile Kadıköylüler yalnız bırakmadı.

İçlerinden büyük çizerler çıkacak

Sami Caner, sergideki eserleri hakkında şunları söyledi; “İki üç yıldır çalıştığım moda konulu karikatürler. Modacılar da mizahi unsurları kullanırlar. Bazı moda tasarımlarını gülerek ve şaşkınlıkla izleriz. O yüzden moda çalışmalarım var bu sergide.” Sami Caner ayrıca, sergiyi gezen karikatür severlere, sergiyle aynı adı taşıyan ve içerisinde daha fazla eserin yer aldığı kitabını da imzaladı. Caner, kitabını imzaladığı küçük kız çocuğu hakkındaki düşüncelerini de paylaştı, “Bunlar Karikatür Evi’nin küçük öğrencileri. Umarım ileride büyük karikatürcüler olurlar. Çok şanslılar çünkü öğretmenleri ve bizler onları çok seviyoruz. İçlerinden yarının büyük çizerleri çıkacak.”

Sergi 28 Ekim’e kadar açık kalacak

Karikatürcüler Derneği’nin “İnsanlığın iç dünyasını çizgiyle, çok ince bir mizahla ve şiirsel bir mizahla anlatıyor. Çizgileri çok yalın, tam anlatmak istediğini anlatacağı kadar çiziyor. Karikatür sert ve muhalif bir sanat. O muhalefetini çok ince bir mizahla ve çok sakin bir çizgi ile yapıyor. Konuları tam can alıcı noktasından yakalıyor. Bir resim tadı, bir grafik tat vermesi karikatürlerinin ayrı bir özelliği” diyerek tanımladığı Sami Caner’in "moda" konulu 35 eserinin yer aldığı sergi, 28 Ekim tarihine kadar gezilebilir.