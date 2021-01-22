Karikatür Evi kayıtları başlıyor!

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde bahar dönemi kayıtları başladı. Karikatür ve çizgi romana meraklı herkesin katılabileceği eğitimler ücretsiz

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe Kadıköylüyle buluşturduğu Karikatür Evi’nin 2020-2021 atölye kayıtları başlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimlerin çevrimiçi (uzaktan) yapıldığı atölyelere katılım her zamanki gibi ücretsiz.

İlköğretimde okuyan herkesin kayıt yaptırıp katılabileceği ücretsiz eğitimler karikatür ve çizgi roman alanlarında gerçekleşecek. Haftaiçi çarşamba, perşembe günleri olan atölyeler, hafta sonu cumartesi- pazar günleri yapılacak ve altı hafta sürecek.

Devam zorunluluğunun olduğu atölyelerde eğitim verecek isimler ise şöyle: İlker Altungök, Cihan Kılıç, Erhan Candan, Cem Güventürk, Anıl Gürak, Behiç Pek, Akdağ Saydut, Ali Toğlukdemir, Gökçe Akgül, Eda Oral, Sibel Bozkurt, Nuhsal - Ayşe Işın, Doruktan Turan, Mehmet Naci Dedeal.

25 Ocak itibariyle başlayacak kayıtlara başvurular, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

İletişim: 0216 418 10 49

http://karikaturevi.kadikoy.bel.tr/