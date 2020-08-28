Karikatür Evi kayıtları başladı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ücretsiz kayıtları başladı. Karikatür ve çizgi romana meraklı herkesin katılabileceği eğitimler Eylül’de başlayacak

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe Kadıköylüyle buluşturduğu Karikatür Evi, 2020 - 2021 kış dönemi katılımcılarını bekliyor. Karikatür Evi atölye eğitimleri salgın nedeniyle Şubat ayına kadar çevrimiçi (uzaktan) yapılacak. İlköğretime başlayan herkesin kayıt yaptırıp katılabileceği ücretsiz eğitimler karikatür ve çizgi roman alanlarında gerçekleşecek.

Çevrimiçi Atölye Programı’nın birinci dönemi Eylül - Kasım, ikinci dönemi Kasım - Aralık, üçüncü dönemi ise Aralık - Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. 6’şar haftalık 3 dönem olarak yapılacak atölyeler için katılımcılar, yalnızca kendilerine uygun olan bir döneme kayıt yaptırabilirler.

24 Ağustos itibarıyla başlayan kayıtlar, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

İletişim: 0216 4181049 http://karikaturevi.kadikoy.bel.tr/

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