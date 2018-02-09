Haftalık Bağımsız Gazete 09 Şubat 2018
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Karikatür çizmeye devam!

Karikatür Evi'nde şubat-mart ve nisan-mayıs aylarında gerçekleştirilecek atölyeler için kayıtlar devam ediyor

Karikatür çizmeye devam!
Gazete Kadıköy

Karikatür Evi'nde şubat-mart ve nisan-mayıs aylarında gerçekleştirilecek atölyeler için kayıtlar devam ediyor

Çocuklar ve yetişkinlere yönelik karikatür atölyelerinin yanı sıra, stop motion (kısa animasyon film), çocuklar ve yetişkinler için çizgi roman ile manga, 18-30 yaş arası gençlere yönelik edebiyat ve mizah atölyelerinin de yer alacağı çalışmalara katılım için Karikatür Evi'ne kayıt yaptırmanız gerekmekte.

Stop motion, manga ile edebiyat ve mizah atölyesi 12 hafta, karikatür ve çizgi roman atölyeleri ise 6 haftalık çalışmalardan oluşuyor.

Tüm katılımcıların eserlerinin yer alacağı karma sergi ise, 08-22 Haziran tarihlerinde Karikatür Evi'nde açılacak.

Stop motion atölyesinin ilk ürünü olan kısa filmi Kadıköy ve Barış Manço üzerine; ikincisini ise Haziran'daki sergide izleyebileceğiz.

Kayıt için gerekli evraklar, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve fotoğraf, detaylı bilgi için:  http://karikaturevi.kadikoy.bel.tr/Uploads/Files/KarikaturEviAtolyeleri2017-2018-E-program.pdf

http://karikaturevi.kadikoy.bel.tr/Uploads/Files/KarikaturEviAtolyeleri2017-2018-E-program.pdf

0216 418 10 49, karikaturevi@kadikoy.bel.tr

Etiketler; #karikatür evi #atölye #manga #Stop motion #Kayıt
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