“Karar sansürden başka anlam taşımamaktadır’

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuruda bulunan 472 özel tiyatronun 428’ine 13.5 milyon destekte bulunacağını açıkladı. Destek alamayan 44 özel tiyatronun arasında Moda Sahnesi, bakanlığın keyfi kararı ile destekten yoksun bırakıldığını savunarak, kararın sansür olduğunu iddia etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü, 2 Ekim 2021 tarihinde 2021-2022 sanat sezonu için başvuruda bulunan 472 özel tiyatrodan 428’ine 13 milyon 500 bin TL destek vereceğini açıkladı. Başvuruda bulunan 44 özel tiyatro ise maddi destekten yoksun bırakıldı. Destek alan 428 özel tiyatronun neye göre seçildiği ve hangi tiyatronun ne kadar destek alacağı açıklanmadı.

Destekten yoksun kalan tiyatrolardan Moda Sahnesi yaptığı açıklamada, “Bakanlığın değerlendirmesi keyfidir. Bu desteğe uygun görülmememiz, men edilmemiz, Moda Sahnesi’nin sanatsal faaliyetlerini engellemek ve sansürlemekten başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

Pandemide tiyatroların içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapan Tiyatro Kooperatifi, bakanlığa bazı sorular yönelterek, oyunların seçiminde kullanılan kriterleri, 44 tiyatroya destek verilmeme nedenini sordu.

"Sahnelerin uzun zaman sonra yeniden açılmaya başladığı, özel tiyatroların var güçleriyle çalışarak ayakta kalma mücadelelerini sürdürdüğü bu hassas dönemde verilecek tüm destekler, sektörümüzün sürdürülebilirliği adına hayati önem taşıyor" diyen Tiyatro Kooperatifi, "Bu doğrultuda özel tiyatroların projelerine yapılan destekle ilgili T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tesis edeceği şeffaflık ve kolaylaştırıcılığı önemsiyor, sorularımızın tamamı için yanıtlarını rica ediyoruz" dedi.

Tiyatro Kooperatifi, 2021-2022 sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şunları iletti:

2021-2022 sanat sezonunda desteklenen oyunların seçiminde kullanılan tüm kriterler nelerdir?

Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterlere uyumluluğu değerlendiren komisyonda görev alan isim veya kurumlar kimlerdir?

Başvurusu olumlu sonuçlanan her bir tiyatroya ayrılan bütçe nedir, bütçe dağılımı hangi kriterler doğrultusunda yapılmıştır? Bütçenin tiyatrolara aktarımı ne zaman gerçekleştirilecektir.

Destek bütçeleri belirlenirken, 1,5 yılı aşkın süredir devam eden, halen içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde yaşanan kayıplar, ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullar ve bir tiyatro prodüksiyonunun hayata geçirilmesi için gereklilikler değerlendirmeye alınmış mıdır?

2021-2022 sanat sezonunda destek sağlanan projeler listesinde yalnızca ticari unvan, tiyatro adı ve proje adına yer verilmiştir. Destek verilen tiyatro salonlarına ilişkin bilginin, salonlar için sağlanan bütçenin ve bu miktarın toplam bütçe içindeki oranının paylaşılmasını rica ederiz.

Desteğe başvuran ancak destekten yararlanamayan 44 tiyatronun başvurusunun olumsuz sonuçlanma nedeni nedir? Şeffaflık prensibi gereği ve bu tiyatroların bir sonraki destekten yararlanabilmek için gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri amacıyla yanıtınızı rica ederiz.

MODA SAHNESİ KARARA TEPKİLİ

Moda Sahnesi de destekten yararlanmak için Temmuz 2021'de başvuruda bulundu, ancak destek verilen 428 tiyatro içinde yer almadı. Moda Sahnesi'nin dilekçesine 5 Ekim'de yanıt veren Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesini gerekçe gösterdi.

Moda Sahnesi’nden ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Özel tiyatrolara verilen, rekor olmak bir yana enflasyon oranında artışı bile sağlayamamış bir bütçenin dağıtımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Moda Sahnesi’ni ayrımcılığa tabi tutmasını tabii ki kabul etmiyoruz. Moda Sahnesi’nin sanat üretimi konusundaki yeri bellidir. Moda Sahnesi sanatsal faaliyetlerini sürdürürken desteğe uygun görülen diğer tiyatrolardan herhangi bir eksiği yoktur. Bakanlığın değerlendirmesi bu nedenle keyfidir. Bu desteğe uygun görülmememiz, men edilmemiz, Moda Sahnesi’nin sanatsal faaliyetlerini engellemek ve sansürlemekten başka bir anlam taşımamaktadır. Sanata boyun eğdirmek, onu terbiye etmek için girişilen bu keyfi tutumu, bu engellemeleri kabul etmiyoruz. Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza düşeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz. Bunu talep etmek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevimizi eksiksiz yerine getirip hakkımızı her alanda savunacağız.