Kanser hastaları için ebru sergisi

Kadıköy’de yer alan atölyelerin en eskilerinden bir olan Feride Dayanç Ebru Atölyesi Türk Kanser Derneği yararına sergi açtı

Kadıköy’de yer alan atölyelerin en eskilerinden bir olan Feride Dayanç Ebru Atölyesi’ne devam eden yirmi kişi, Türk Kanser Derneği yararına bir sergi düzenledi. Ebru sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 15 Şubat’ta açıldı. Tüm geliri Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacak olan sergide satılmayan eserler de yapacakları organizasyonlarda gelir edebilmeleri amacıyla derneğe teslim edilecek.

Feride Dayanç sanatın gelişimi ve değişimini göz önüne alarak ebru sanatına da farklı boyutlar kazandırmak isteyen bir sanatçı. Kendi çalışmalarında ve atölyede tekne adeta bir tuval gibi renkleniyor ve şekilleniyor. Resim tekniğinin tuvalden tekneye aktarımı ile ortaya çıkan özgün ve farklı çalışmaları 21 Şubat gününe kadar görmek mümkün.

Caferağa Muhtarlığı öncülüğünde başlayan çalışmanın ortakları ise Saint Joseph Lisesi ve Moda Gönüllü Evi. 2020 yılı içinde kanser hastalığına olan farkındalığı arttırmak amacıyla iş birliği içinde çalışan bu üç kurum, ocak ayı içerisinde Moda’nın Renkleri Müzik Kulübü’nün düzenlediği konserden elde ettiği geliri de LÖSEV’e aktarmıştı.