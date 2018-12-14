Kanlı Komedya Baba Sahne’de

Baba Sahne prodüksiyonu Kanlı Komedya ‘Caligula’, sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesi üzerinden, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunuyor. Oyunda, M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren Caligula ve çevresindekiler, Ragıp Yavuz’un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer “figür” olarak işleniyor.

Dünyaca tanınan Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı oyunu dilimize Hüseyin Mevsim çevirdi. Sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyunda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanan oyun; Öktem’e 24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Saraçoğlu’na 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Üstündağ’a 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yüksel Aymaz’a ise 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.

Tek perdelik Kanlı Komedya ‘Caligula’; 19 Aralık Çarşamba akşamı Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek. Başlangıç saati 20.30 olan oyunların biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.

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