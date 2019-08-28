‘Kaldırım serçesi’ Moda merdivenlerinde

Tiyatronun usta ismi Gülriz Sururi’nin resmi Fransız sanatçılar Zag & Anje tarafından Moda merdivenlerine çizildi

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı mural festivalinde Kadıköy’ün duvarları Mural sanatıyla renkleniyor. 14 Eylül’e kadar sürecek festivalin ilk etabı Moda, Rasimpaşa ve Koşuyolu’nda farklı sanatçıların çalışmalarıyla başladı. Çalışmaların ilki duayen sanatçı Gülriz Sururi’nin resmi oldu. Fransa’dan Zag & Anje, Moda Caddesi’nde bulunan merdivenlere usta oyuncu Gülriz Sururi’yi resmetti.

MURALLARIN ÇİZİMİ DEVAM EDİYOR

Endonezya’dan WD (Wild Drawing)’in Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokakta bulunan duvara, ayçiçekleri koklayan kız çocuğunu çizdi.



Türkiye’den Axel Mengü ise Koşuyolu Caddesi’nde yer alan bir duvara, fil avcılığı ile mücadele için farkındalık yaratmak amacıyla ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ figürü çizdi.

Kadıköy’ün farklı noktalarında yer alacak muralların çizim tarihleri şöyle:

26 Ağustos – 6 Eylül

İspanya’dan Carlos Callizo, Caferağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 58

28 Ağustos – 2 Eylül

Portekiz’den Mr. Dheo & Pariz One, Göztepe Mahallesi, Mustafa Mazharbey Sokak No: 2

2 – 11 Eylül

Ukrayna’dan Sasha Korban, Caferağa Mahallesi, Cem Sokak, No: 1

6 – 14 Eylül

Kolombiya’dan Vertigo Graffiti, Rasimpaşa Mahallesi, Yurttaş Sok, No: 3

SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELER İLE RENGARENK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Emre Yavuz, Carlos Callizo, Sasha Korban, Mr. Dheo ve Pariz One’ın katılacağı söyleşi 2 Eylül Pazartesi saat 19.00’da gerçekleşecek. Öte yandan Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK), “Resmin Sokak Hali” adlı sergiye de ev sahipliği yapıyor. Altan Bal, Arzu Dedeoğlu, Batur Seçilmiş ve Bülent Küçük’ün fotoğraflarının yer aldığı “Resmin Sokak Hali” sergisi 10 Eylül’e kadar görülebilecek. Kadıköy Belediyesi Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ise çevre temalı sanat atölyesinde çocuklar mural deneyimi ile tanışacak. Atölye 14 Eylül Cumartesi saat 11.00 – 14.00 arası gerçekleşecek.