Kalamış’ta sinema

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, yeni sanat yönetmeni Emin Alper yönetiminde hazırladığı film gösterimleri Kalamış’ta devam ediyor

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni / 22 Ağustos

1980’ler Türkiye’sinin toplumsal atmosferini, geçirdiği dönüşümü ve o dönüşümün sinemaya yansımasını beyazperdeye büyük bir ustalıkla taşıyan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Yavuz Turgul-Şener Şen işbirlikleri içinde, Muhsin Bey (1987) ile Gölge Oyunu (1992) arasında yer alıyor. Turgul’un, uzun yıllar sinema salonlarını hıncahınç dolduran Yeşilçam’a bu sıcak selamının ardından, 1996’da vizyona giren Eşkıya filmi ile o salonların üzerindeki ölü toprağının kalkmasına katkıda bulunmuş olması da kayda değer. Film, 27. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Attila Özdemiroğlu’na En İyi Özgün Müzik ödülünü kazandırmıştı.

Bırak Güneş İçeri Girsin (Hair) / 25 Ağustos



Gerome Ragni ile James Rado’nun yazdığı, müziklerini Galt MacDermot’nun yaptığı çığır açan müzikal Hair, Broadway’de ilk kez 1968’de Vietnam Savaşı sürerken sahneye koyulmuş ve büyük olay yaratmıştı. Tüm dünyada yıllarca sahnelenmeye devam eden müzikalin şarkıları Barbra Streisand, Shirley Bassey, Diana Ross ve Petula Clark gibi büyük yıldızlar tarafından yorumlandı ve uzun süre listelerden düşmedi. Aradan 10 yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra uzun kariyerine pekçok başyapıt sığdırmış Çek asıllı yönetmen Miloš Forman tarafından çekilen sinema uyarlaması ise belki de ele aldığı konu yakıcılığını yitirdiği için başta umulan etkiyi yaratmadı ama zaman içinde eskimeyen bir klâsiğe, dönüp dönüp izlenen bir kült filme dönüştü.

Ay Carmela / 29 Ağustos



İspanya’nın büyük yönetmenlerinden Carlos Saura’nın José Sanchis Sinisterra’nın Türkiye’de de sahneye koyulan aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı Ay Carmela!, politik sinemanın sevilen örneklerinden biri. Önceki filmlerinde de İspanya İç Savaşı’nı ele alan, ancak ülkesinin tarihindeki bu büyük trajediye ancak yıllar sonra mizahi bir tonda yaklaşma gücü bulabildiğini söyleyen Saura’nın bu filmi, İspanya’da bütün ödülleri toplamıştı.

Sayısız sanat eserine konu olan bu karanlık döneme sanatçının durduğu yerden bakan film, başta Carmen Maura olmak üzere oyuncularının güçlü performansları, unutulmaz finali, savaş sırasında faşizme direnen Halk Cephesi’nin sembol şarkısı haline gelen ve filme adını veren şarkıyla bugün de izleyene umut ve ilham vermeye devam ediyor.