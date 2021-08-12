Kalamış’ta bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Festivali devam ediyor. Peki festivalde bu hafta neler var?

SİNEMA

Serseri Mayınlar / 16 Ağustos 21.00

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, yeni sanat yönetmeni Emin Alper yönetiminde hazırladığı film gösterimleri devam ediyor. 16 Ağustos Pazartesi akşamı Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filminin gösterimi olacak. Filmin konusu kısaca şöyle: “Varlıklı, muhafazakâr Cantone ailesi sahip oldukları makarna fabrikasının işlerini iki oğulları Antonio ve Tommaso’ya devretmeye hazırlanmaktadır. Antonio zaten yıllardır aile işiyle meşgul olurken küçük oğulları Tommaso ise Roma’da işletme okumaktadır. En azından aile öyle sanmaktadır. Tommaso aslında edebiyat okumakta, yazar olmak istemekte ve Roma’da erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaktadır. Bütün ailenin bir arada olduğu bir akşam yemeğinde tam bunları açıklayacağı sırada abisi Antonio ondan erken davranır ve gay olduğunu açıklar.”

Tanıdık Akdenizli karakterleri, sıcak atmosferi ve eğlenceli müziği ile akıllarda yer etmiş romantik komedi Serseri Mayınlar, filmin Kalamışlı yönetmeni Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleşecek.

Narayama Türküsü / 18 Ağustos 21.00

19'uncu yüzyılda, Japonya’da, uzaklardaki yoksul bir dağ köyünde geçen filmde, geleneğe göre 70 yaşına giren herkes köy halkına daha fazla yük olmasın diye dağa götürülüp ölüme terk edilmektedir. 69 yaşındaki Orin zamanının yaklaştığının farkındadır, sağlığı gayet yerinde olmasına rağmen oğlu tarafından zorla dağa sürüklenen komşusu gibi hayata gereğinden fazla tutunup onurundan feragat etmeye hiç niyeti yoktur.

İnsanı kendi doğasıyla, dış dünyayla ve toplumsal hayatla ilişkisi bakımından ele alan benzersiz filmleriyle Japon Yeni Dalgası’nın en özgün ve önemli sinemacılarından Shohei Imamura aynı zamanda Japonya’nın uluslararası planda en çok tanınan ve takdir gören yönetmenlerinden. 2006’da kaybettiğimiz bu büyük sinemacının, Shichirō Fukazawa’nın aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı filmi Narayama Türküsü ise insanın dünyadaki mücadelesinin beyazperdedeki en sert ve çarpıcı tasvirlerinden biridir belki. 1983’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan film, Imamura’nın görsel ustalığının zirve noktalarından biri sayılır aynı zamanda.

KONSER

Kalamış’ta bu hafta iki özel konser var. Kadıköylü müzik grubu “Kolektif İstanbul” neşeli şarkılarıyla 17 Ağustos’ta Kalamış’ta olacak. 19 Ağustos Perşembe günü ise Dorantes ve Marina Heredia’nın “Esencias” konseri var.

Konser ve sinema biletlerinin sadece 1TL olduğunu ve Mobilet’ten alınabildiğini hatırlatalım.