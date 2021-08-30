Kalamış Festivali sürpriz konserle kapanışını yapıyor

Kadıköy’de 1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali, bu akşam Kalben ve Göksel'in sahne alacağı 30 Ağustos konseriyle sona erecek

Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, 1 Temmuz’da Kadıköy’ün farklı noktalarında yeniden başlamıştı. Buluşmaların odak noktası Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Kalamış Yaz Festivali oldu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün, +1 iş birliğiyle hazırladığı festival, 30 Ağustos’ta Kalben ve Göksel’in sahnesiyle kapanışını yapacak. Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben, 20.00’de sevenleriyle buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle pop müziğinin farklı yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek.

ORMAN KÖYLERİNE DESTEK PAKETİ

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali +1 Sürpriz konserinin biletleri Mobilet’ten erişime açıldı. Biletler, sosyal mesafe düzenini sağlamak için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden satışa sunuluyor. Bilet seçeneklerine, ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle Orman Köyleri’ne Destek Paketi kampanyası eklendi. Dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler 50 TL ile biletlerini alırken dayanışmaya katkı sağlayabilecek.