Haftalık Bağımsız Gazete 14 Eylül 2019
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‘Kahve tarlalarında çocukluk’ muralı Kadıköy duvarında

Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiyalı Vertigo Graffiti ekibi Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi duvarına ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı muralı çizildi

‘Kahve tarlalarında çocukluk’ muralı Kadıköy duvarında
GazeteKadıköy

Kadıköy’de düzenlenen mural festivali kapsamında Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından resmedilen “Kahve Tarlalarında Çocukluk” muralı tamamlandı.

 Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiya’nın en önemli simgelerinden biri olan kahve, ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı mural ile Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ne yansıdı.

İnternet üzerinden oylamaya sunulan ve 3 çalışma içerisinden en fazla oyu alan ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı eser, sanat yönetmeni Camilo Fidel López ile mural sanatçıları Santiago Castro Pulido, Ricardo Vasquez Navas ve Sebastián García Cano tarafından tamamlandı. Farklı ülkelerde Kolombiya’ya ait çizimler yapan ve 10 yıldır birlikte çalışan Vertigo Graffiti ekibi, eseri 6 günde tamamladı.

Kadıköy'de bulunmaktan ve mural yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten sanatçılar adına konuşan sanat yönetmeni Camilo Fidel López, yaptıkları muralla Kolombiye ile Türkiye arasında insani bağlar kurmak istediklerini, insanların Kahve Tarlalarında Çocukluk muralına baktıklarında kendi çocukluklarını hatırlayıp bağ kurmasını dilediklerini söyledi.

ODABAŞI’NDAN KARDEŞ ŞEHİR ÖNERİSİ

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen mural etkinliğine Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño’nun yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mural sanatçıları ve belediye çalışanları katıldı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören öncesinde Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. Kolombiya ile geliştirilen ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kolombiya Büyükelçisi Riaño, Odabaşı’na plaket takdim etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da Kolombiya’daki bir kent ile Kadıköy’ün kardeş şehir olması önerisinde bulundu. Vertigo Graffiti üyelerinin de yer aldığı görüşmede hatıra fotoğrafı çektirildi.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi önündeki törenin ardından, Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK)’de resepsiyon düzenlendi.

Etiketler; #mural #kahve tarlalarında çocukluk #Kadıköy Belediyesi
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