Kahraman kimdir?

Karikatür Evi’nin ev sahipliği yaptığı “Çizgi Romanda Kahraman Yaratımı” söyleşisinde Ümit Kireççi, katılımcılara kahraman tanımı hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından düzenlenen, Ümit Kireççi’nin konuşmacı olduğu, “Çizgi Romanda Kahraman Yaratımı” söyleşişi, 3 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Çizgi roman severlerin ilgi gösterdiği söyleşide, kahraman tanımı tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

“MÜCADELE ETTİRİN”

Geleneksel olarak kahraman yaratmanın formülleri olduğunu dile getiren Ümit Kireççi, ilk formül olarak öncelikle kahramanın temsilcisi olacağı düzenin bulunması gerektiğini belirtip, sözlerine şu şekilde devam etti; “Kahramanın düzenini bozacak olumsuzluğu ya da kişiyi belirleyin. Kahramanı ortaya çıkaracak motivasyonu kurgulayın. Uygun silahı, kostümü ve bilgi donanımını uyarlayın. Mücadele ettirin. Olumsuz koşullar yaratın ve kahramanın işini zorlaştırın. Yardımcılar bulun. Karşıtların mücadelesinde kahraman kazansın. Onu kutlayın, övün ve sevin.”

“KAHRAMAN SEÇİM YAPAR”

Kahraman tanımının iyi okunması gerektiğini söyleyen Ümit Kireççi, kime göre ya da neye göre kahraman sorusunun sorulması gerektiğinin altını çizdi. Kireççi, “Durup dururken kimse kahraman olmaz. Kahraman seçim yapma zorunluluğu duyar. Şu an buraya bir bomba atılsa kendini kurtaran mı yoksa arkadaşını kurtaran mı kahraman?” “Her kahramanın bir yardımcısı vardır. Örneğin Tarkan’ın yanında kurt vardır” diyen Ümit Kireççi, “Kahraman yaratmada kostüm de çok önemlidir. Örnek olarak batman, superman ile örümcek adam kostümünü verebiliriz.” dedi.

“KİME GÖRE KAHRAMAN”

Ümit Kireççi, tiyatronun başlangıcı olarak mağaradaki yaşantının ve canlandırmaların gösterildiğini hatırlattı, sözlerine şu şekilde devam etti; “Araştırmacılar diyor ki adam gitmiş bir bizon öldürmüş ya da ayı ile dövüşmüş bunu gelip kendi kabilesine anlatmış. Ben mızrağımı aldım, gittim ve öldürdüm. Bunu sözel olarak da anlatabilir ya da canlandırarak. Burada çok üstün bir kahramanlık var mı diye sorgulamıyorum. Çünkü mağarada yaşayanlara et getirmişse, onları doyuracaksa ve hayvanın postu ile ısınmalarını sağlayacaksa o kişi kahramandır. Ve o kişinin yüceltilmesi gerekir. Zor bir iş başarmıştır. Evine ekmek götüren bir kişi de kahramandır. O yüzden kahraman tanımını iyi oturtmak gerekir. Kime göre kahraman neye göre kahraman?”