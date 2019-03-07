Kadınların sanatı bu festivalde

14.Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivali, Kadıköy’e geldi!

14.Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivali, memleketi Marmaris’ten çıkıp İstanbul’a geldi ve ay boyunca Kadıköylü sanatseverlerle buluşacak. Festival, 7-27 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde gerçekleşecek.

Beş ödüllü 14.Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivalinin ana sloganı yine “Sanat Engel Tanımaz” olarak belirlendi. Yaşamlarını sanat etkinlikleriyle biçimlendiren kadınların eserlerinden oluşan festival, 7 Mart’ta “Kadın ve Yaşam” adlı karma serginin açılışıyla başladı.

Festival programı ise şöyle:

• 8 Mart Cuma 14.00 – 19.00 saatleri arasında “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yazarlarla söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

• 12 Mart Salı 18.00’de Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar” Portre Resim Sergisi açılacak. Sergi 17 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak ve her gün saat 14.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Arezou Behrang 1970 İran Tebriz doğumlu bir sanatçı. Tebriz Azad Üniversitesi Grafik ve Görsel İletişim Bölümünde okudu. Önceleri yağlı boya çalıştıktan sonra, suluboya üzerinde çalışmaya başladı. Zamanla tekniğini geliştirip portre üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2014’ten sonra çalışmalarına Türkiye’de devam ediyor. Sanatçı; “Eserlerimi meydana getirirken son derece ayrıntıcı yaklaşım göstermeme rağmen, içimdeki özgürlük tutkum dışarı taşıp kendimden izler bırakıyor” diyor.

• 18 Mart Pazartesi 18.00’de Mustafa Ali Kasap “Zaferden Zafere Kadın Efeler” Resim Sergisi açılacak. Sergi 27 Mart Çarşamba Dünya Tiyatrolar Gününe kadar açık kalacak ve her gün saat 14.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mustafa Ali Kasap, İzmir Beydağ’da doğdu. Yüksek öğrenimini Balıkesir NEE Sosyal Bilimler Bölümü’nde ve Anadolu Üniversitesi’nde tarih alanında tamamladı. 25 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.. Japonya, Amerika, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya’da özel koleksiyonlarda, Türkiye’de değişik kurum ve koleksiyonlarda eserleri bulunuyor. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UPSD, İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği İSBD ve Serbest Sanatçılar Birliği SESAN üyesi.

• 21 Mart Perşembe 16.00 – 21.00 saatleri arasında Dünya Şiir Günü vesilesiyle Kadın Şairler Manifestosu, Şiir Gibi Bir Dünya Söyleşisi ve Yazarlar İmza Günü yapılacak.

• 27 Mart Çarşamba günü Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ulusal ve uluslararası Dünya Tiyatrolar Günü bildirileri okunacak ve söyleşi yapılacak.