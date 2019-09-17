Kadınların 'kısa'larına ödüllü final

Dünyanın farklı ülkelerinde yapılagelen ve bu sene “1.Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali” adıyla ilk kez Türkiye’ye taşınan “Directed by Women Turkey” festivali ödül töreniyle son erdi.

13-14-15 Eylül tarihlerinde 44 kısa filmin Yeldeğirmeni Sanat’ta ücretsiz olarak seyirciyle buluştuğu festival, her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmleri sundu. Festivalin kapanışı, 15 Eylül Pazar akşamı, ödül töreniyle yapıldı. Oyuncu-eğitmen Süreyya Güzel’in sunduğu gecede, yapılan yarışmanın sonuçları açıklandı. Türkiye’den 50 kadın yönetmenin başvurduğu bu bölümde 30 film (15 yerli, 15 yabancı) finale kalmıştı. Önelemeyi geçerek; festival boyunca belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilen bu filmlerden 3 tanesi ödüllendirildi.

(Festival jürisi Bennu Yıldırımlar, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik)

Ödül alacak filmleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yönetmen Çağrı Vila Lostuvali ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’ten oluşan jüri belirledi. Buna göre Yasemin Demirci, ‘Haftasonu’ adlı filmiyle Ulusal Yarışma Birincilik Ödülü’nü kazandı. Ödülünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın elinden alan Demirci, 3000 TL ve bir sonraki projesinde Seçkin Akyıldız’dan ses tasarımı desteğinin sahibi olmuş oldu. Uluslararası Yarışma Birincilik Ödülü’ne (500 dolar) de Rus asıllı İtalyan sinemacı/aktris Lana Vlady , “The Rabbit” (Tavşan) adlı filmiyle layık görüldü. Yurtdışında bulunan Vlady, geceye gönderdiği video ile katıldı.

Ece Kınacı da “Rüyamda Ölü Gördüm” adlı filmiyle, 1500 TL ve bir sonraki projesinde yapım desteğinden oluşan Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Ödülünü Kınacı’ya; jüri üyeleri Yıldırımlar, Lostuvali ve Özçelik birlikte takdim etti.